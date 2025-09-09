La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film

Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.

09 Settembre 2025

Sarà una chiusura di 2025 trionfale per Gigi D’Alessio: sette concerti sold out in Piazza del Plebiscito, un nuovo album in arrivo e un biopic a lui dedicato nelle sale cinematografiche italiane. È stato lo stesso d’Alessio, in una lunga intervista concessa al Mattino, a confermare che Solo se canti tu, il film che ricostruirà la sua carriera, arriverà presto in sala, anticipando qualche dettaglio sul progetto.

Dettagli che confermano l’ambizione della pellicola: dietro la macchina da presa della produzione targata Rai Cinema e Titanus c’è il regista Luca Miniero, autore di Benvenuti al Sud, nato e cresciuto a Napoli. È invece salernitano, classe 1995, il protagonista Matteo Paolillo, celebre per il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori, autore e interprete della sigla tormentone “‘O mar for”. La notizia che sarebbe stato lui il protagonista di Solo se canti tu è stata mantenuta fino all’ultimo segretissima, generando, al momento dell’annuncio, delle grandissime attese sia tra i fan di D’Alessio che della serie.

D’Alessio si è detto molto contento della squadra che sta lavorando al film, che ha confermato ripercorrerà gli inizi della sua carriera, raccontando di come da ragazzo s’innamorò della musica. Non vedremo i suoi trionfi, da Sanremo ai sold out al Maradona che all’epoca si chiamava ancora San Paolo, perché il film racconterà solo i suoi inizi, quando era il pianista nei concerti di Mario Merola. Una precisa scelta artistica voluta dal cantante, alla ricerca di un pubblico giovane a cui raccontare come ha inseguito e realizzato il sogno di vivere di musica.