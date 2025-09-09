Hype ↓
News ↓
21:31 martedì 9 settembre 2025
La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.
1300 registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.
Il tentativo del governo nepalese di vietare i social è finito con 19 morti e le dimissioni del Presidente del Consiglio In 48 ore il Paese è piombato nel caos, il governo è stato costretto a fare marcia indietro e a chiedere pure scusa.
Una giornalista italiana ha scatenato un putiferio per non aver coinvolto Ayo Edebiri in una domanda su MeToo e Black Lives Matter Argomenti sui quali ha preferito interpellare Julia Roberts e Andrew Garfield, gli altri due protagonisti di questa intervista a tre fatta durante la Mostra del cinema di Venezia.
È morto Stefano Benni, inventore del Bar Sport, amico di Daniel Pennac, “performer” con Nick Cave e tante altre cose Romanziere, giornalista, drammaturgo: in ogni sua veste Benni ha saputo raccontare l’italianità, una battuta alla volta.  
A Varsavia hanno aperto una biblioteca in metropolitana per convincere i pendolari a staccarsi dal telefono e leggere invece un libro Si chiama Metroteka e mette a disposizione dei pendolari 16 mila titoli e un sistema di prelievo e restituzione funzionante 24 ore su 24.
Dopo la beatificazione, su Reddit ci si chiede se la PlayStation di Carlo Acutis possa essere considerata una reliquia Domanda alla quale è difficile rispondere, perché ne esistono di diversi tipi e tutte devono essere autenticate dalla Chiesa.
Dopo anni di tentativi falliti, finalmente Call of Duty diventerà un film Grazie a un accordo tra Paramount e Activision, una delle più importanti saghe videoludiche di sempre arriverà sul grande schermo.
Pop

La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film

Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.

09 Settembre 2025

Sarà una chiusura di 2025 trionfale per Gigi D’Alessio: sette concerti sold out in Piazza del Plebiscito, un nuovo album in arrivo e un biopic a lui dedicato nelle sale cinematografiche italiane. È stato lo stesso d’Alessio, in una lunga intervista concessa al Mattino, a confermare che Solo se canti tu, il film che ricostruirà la sua carriera, arriverà presto in sala, anticipando qualche dettaglio sul progetto. 

Dettagli che confermano l’ambizione della pellicola: dietro la macchina da presa della produzione targata Rai Cinema e Titanus c’è il regista Luca Miniero, autore di Benvenuti al Sud, nato e cresciuto a Napoli. È invece salernitano, classe 1995, il protagonista Matteo Paolillo, celebre per il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori, autore e interprete della sigla tormentone “‘O mar for”. La notizia che sarebbe stato lui il protagonista di Solo se canti tu è stata mantenuta fino all’ultimo segretissima, generando, al momento dell’annuncio, delle grandissime attese sia tra i fan di D’Alessio che della serie.

D’Alessio si è detto molto contento della squadra che sta lavorando al film, che ha confermato ripercorrerà gli inizi della sua carriera, raccontando di come da ragazzo s’innamorò della musica. Non vedremo i suoi trionfi, da Sanremo ai sold out al Maradona che all’epoca si chiamava ancora San Paolo, perché il film racconterà solo i suoi inizi, quando era il pianista nei concerti di Mario Merola. Una precisa scelta artistica voluta dal cantante, alla ricerca di un pubblico giovane a cui raccontare come ha inseguito e realizzato il sogno di vivere di musica. 

Articoli Suggeriti
Pop
Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship”

Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.

Pop
A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto

Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.
Leggi anche ↓
Pop
Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship”

Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.

Pop
A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto

Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.

Pop
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano

C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova, dove incontra Sfera Ebbasta.

Pop
Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente

Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.

Pop
Emma Stone, che in Bugonia interpreta una donna accusata di essere un alieno, crede nell’esistenza degli alieni

E ha spiegato anche perché: lo ha capito guardando la serie Cosmos di Carl Sagan.

Pop
KPop Demon Hunters è diventato il film di maggior successo commerciale nella storia di Netflix

Non solo il film più visto sulla piattaforma, ma anche il primo titolo Netflix a conquistare il botteghino Usa e la classifica Billboard.