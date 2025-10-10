Hype ↓
Una streamer ha partorito in diretta su Twitch e il Ceo le ha scritto in chat durante la diretta per congratularsi con lei Durante il parto, Fandy ha continuato a interagire con gli spettatori nella chat, parlando tra una contrazione e l'altra e facendo pure delle battute.
Bret Easton Ellis ha stroncato Una battaglia dopo l’altra dicendo che è un film brutto e che piace solo perché è di sinistra Lo scrittore e sceneggiatore ha utilizzato il suo podcast per criticare quella che considera una reazione eccessiva dell'industria al film di Anderson
È uscito il primo trailer di Father Mother Sister Brother, il film con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’oro a Venezia Nelle sale americane lo distribuirà Mubi a partire dal 24 dicembre, in Italia invece lo porterà Lucky Red.
L’unico uomo ad aver fatto ricorso in appello nel processo Pelicot in secondo grado ha preso una pena più severa di quella presa in primo grado Husamettin Dogan era stato condannato a 9 anni nel primo processo. Alla fine di quello d'appello, la sua condanna è salita a 10 anni.
Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».
Il Nobel per la pace 2025 l’ha vinto la politica e attivista venezuelana María Corina Machado per la sua opposizione al regime di Maduro È una delle leader dell'opposizione venezuelana, da 15 anni contrasta il governo chavista capeggiato prima da Hugo Chávez e poi da Nicolás Maduro.
I marchi italiani di pasta sono sempre più spaventati dalla minaccia di Trump di imporre ai loro danni dei dazi del 92 per cento Se davvero entrassero in funzione, per tante aziende diventerebbe quasi impossibile vendere i loro prodotti sul mercato americano.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.
Internet

Una streamer ha partorito in diretta su Twitch e il Ceo le ha scritto in chat durante la diretta per congratularsi con lei

Durante il parto, Fandy ha continuato a interagire con gli spettatori nella chat, parlando tra una contrazione e l'altra e facendo pure delle battute.

10 Ottobre 2025

La streamer  Fandy è diventata virale dopo aver trasmesso in diretta streaming la nascita di sua figlia, Luna Rose, attirando un pubblico di 30 mila persone tra cui c’era anche il Ceo di Twitch Dan Clancy, che è intervenuto durante la diretta per fare auguri e congratulazioni a lei e alla neonata. La streamer è nota soprattutto per le dirette in cui gioca a World of Warcraft e quelle di Just Chatting (una categoria Twitch che permette agli streamer di interagire direttamente con i loro spettatori). In questo caso, evidentemente, ha fatto un’eccezione, iniziando la diretta nel momento stesso in ha capito che era iniziato il travaglio, fatto che non ha mancato di segnalare sui social. Durante il parto, Fandy ha continuato a interagire con gli spettatori nella chat, parlando tra una contrazione e l’altra e facendo pure battute.

Pezzi della diretta hanno iniziato a circolare sui social e hanno subito diviso i commentatori, tra chi ha elogiato Fandy per la sua disponibilità a condividere un’esperienza così intima e personale con il suo pubblico e chi l’ha aspramente criticata. Seppur nella diretta non ci siano immagini di nudo, molti hanno espresso sorpresa per il fatto che Twitch abbia permesso la trasmissione di un parto mettendo in dubbio la conformità di questo “contenuto” con le linee guida della piattaforma.

Come scrive Dexerto, a fugare il dubbio è arrivato il Ceo di Twitch Dan Clancy che è apparso nella chat durante la diretta del parto per rassicurare che tutto quello che stava succedendo era assolutamente conforme alle regole della piattaforma e per augurare buona fortuna alla neo mamma. Ha scritto, Clancy: «Fandy, buona fortuna e congratulazioni. Ti auguro il meglio in questo viaggio».

