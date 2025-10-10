Una streamer ha partorito in diretta su Twitch e il Ceo le ha scritto in chat durante la diretta per congratularsi con lei

Durante il parto, Fandy ha continuato a interagire con gli spettatori nella chat, parlando tra una contrazione e l'altra e facendo pure delle battute.

La streamer Fandy è diventata virale dopo aver trasmesso in diretta streaming la nascita di sua figlia, Luna Rose, attirando un pubblico di 30 mila persone tra cui c’era anche il Ceo di Twitch Dan Clancy, che è intervenuto durante la diretta per fare auguri e congratulazioni a lei e alla neonata. La streamer è nota soprattutto per le dirette in cui gioca a World of Warcraft e quelle di Just Chatting (una categoria Twitch che permette agli streamer di interagire direttamente con i loro spettatori). In questo caso, evidentemente, ha fatto un’eccezione, iniziando la diretta nel momento stesso in ha capito che era iniziato il travaglio, fatto che non ha mancato di segnalare sui social. Durante il parto, Fandy ha continuato a interagire con gli spettatori nella chat, parlando tra una contrazione e l’altra e facendo pure battute.

Pezzi della diretta hanno iniziato a circolare sui social e hanno subito diviso i commentatori, tra chi ha elogiato Fandy per la sua disponibilità a condividere un’esperienza così intima e personale con il suo pubblico e chi l’ha aspramente criticata. Seppur nella diretta non ci siano immagini di nudo, molti hanno espresso sorpresa per il fatto che Twitch abbia permesso la trasmissione di un parto mettendo in dubbio la conformità di questo “contenuto” con le linee guida della piattaforma.

Come scrive Dexerto, a fugare il dubbio è arrivato il Ceo di Twitch Dan Clancy che è apparso nella chat durante la diretta del parto per rassicurare che tutto quello che stava succedendo era assolutamente conforme alle regole della piattaforma e per augurare buona fortuna alla neo mamma. Ha scritto, Clancy: «Fandy, buona fortuna e congratulazioni. Ti auguro il meglio in questo viaggio».