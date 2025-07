Yorgos Lanthimos ha diretto il nuovo video di Jerskin Fendrix con protagonista Emma Stone

La star è la protagonista del bizzarro video "Beth’s Farm", che anticipa il secondo album del musicista e collaboratore di Lanthimos.

Il cantautore indie Jerskin Fendrix sta per tornare con il suo secondo album d’inediti Once Upon a Time… in Shropshire, in arrivo il 10 ottobre 2025. Dopo aver raggiunto la fama internazionale grazie alla collaborazione con il regista greco Yorgos Lanthimos, in questi mesi cineasta e musicista hanno collaborato insieme ad altri due progetti, confermando un sodalizio artistico solido e destinato a durare, che vede una terza artista coinvolta: l’attrice premio oscar Emma Stone.

Il progetto più ambizioso che vedrà il terzetto tornare a collaborare è Bugonia, il film che Lanthimos presenterà in concorso alla prossima Mostra del cinema di Venezia. Dopo Povere Creature! e Kinds of Kindness, ancora una volta Lanthimos ha chiesto al musicista inglese di comporre la colonna sonora di un suo lungometraggio con protagonista Emma Stone nei panni di una CEO rapita da un duo di cospirazionisti che la credono un’aliena.

Il secondo è il videoclip del singolo “Beth’s Farm”, appena pubblicato online. Il filmato che accompagna il lancio del nuovo brano indie folk di Fendrix è tutti gli effetti un cortometraggio firmato da Lanthimos, con il suo riconoscibilissimo stile di regia e scrittura. Protagonisti del videoclip dai colori molto vividi e dai toni surreali sono Fendrix nei panni di un contadino che scopre delle strane escrescenze nel terreno ed Emma Stone nei panni di una creatura evocata da un razzo sparato dall’uomo per chiedere aiuto. Stone, impermeabile rosso e pixie cut (figlio della rasatura imposta dal ruolo di Bugonia), aiuterà il protagonista ad avere la meglio su questa misteriosa, bizzarra minaccia all’idillio bucolico mostrato nel filmato promozionale, tra mucche e pecorelle. Il video è ambientato nella campagna inglese da cui proviene il cantante che dà anche il titolo all’album.