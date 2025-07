Luca Guadagnino ha scelto l’attore che interpreterà Elon Musk nel suo prossimo film Artificial

E bisogna ammettere che è stata un'ottima scelta di casting: la somiglianza tra l'attore Ike Barinholtz e Musk è notevole.

È stato svelato un altro componente importante del cast di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino. La pellicola, incentrata sul Ceo di OpenAI Sam Altman, prevede infatti anche la presenza di Elon Musk, dato che nel 2015 fondò la società responsabile della creazione di ChatGPT insieme al protagonista del film. È Deadline a dare notizia che l’attore Ike Barinholtz avrebbe concluso le trattative per aggiudicarsi la parte. Fresco di una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella serie The Studio, l’attore può vantare una certa qual somiglianza con il Ceo di Tesla.

Molti hanno già paragonato Artificial a The Social Network, dato che sarà il primo film a raccontare una personalità dietro l’ascesa di una tecnologia rivoluzionaria. Non solo: come nel film di David Fincher, a interpretare uno dei fondatori della società al centro della vicenda ci sarà Andrew Garfield, stavolta nei panni del protagonista Sam Altman. Secondo le prime indiscrezioni, film sarà una commedia (parola sembra di difficile interpretazione, soprattutto nel cinema hollywoodiano) incentrata su un episodio molto bizzarro e molto discusso avvenuto nel 2023, quando Altman venne assunto, licenziato e poi riassunto dall’azienda nei giro di poche settimane. Al fianco di Barinholtz e Garfield, nei panni di Ilya Sutskever ci sarà anche Yura Borisov, attore russo lanciato a Hollywood dal successo di Anora.

Non si sa ancora invece chi interpreterà Cooper Hoffman, entrato nel cast di Artificial poche ore dopo Barinholtz. Il figlio di Philip Seymour Hoffman, che impressionò molto positivamente la critica per il suo ruolo in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, è l’ultima new entry di un cast sempre più stuzzicante. Secondo le indiscrezioni riportate sempre da Deadline, Artificial verrà girato quest’estate tra il Piemonte e la California. Non è ancora chiaro quando arriverà in sala, ma il progetto sembra avviato a una rapida produzione.