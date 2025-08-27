Hype ↓
Il nuovo libro dell’autrice di Mangia, prema, ama è una storia d’amore, droga e malattia terminale Si intitola All the Way to the River, uscirà in inglese il 9 settembre e ha già fatto arrabbiare un po' di persone.
KPop Demon Hunters è diventato il film di maggior successo commerciale nella storia di Netflix Non solo il film più visto sulla piattaforma, ma anche il primo titolo Netflix a conquistare il botteghino Usa e la classifica musicale.
Finalmente sappiamo di cosa parla La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino È il film che aprirà la Mostra del cinema di Venezia ed è uno di quelli che concorreranno al Leone d'oro. I primi dettagli sulla trama hanno sorpreso molti.
Il vestito con cui Taylor Swift ha annunciato il suo matrimonio è andato sold out in un’ora Le Swifties hanno preso d'assalto il sito di Ralph Lauren per acquistare l'abito a righe indossato nelle foto con Travis Kelce.
Al Burning Man sta succedendo un disastro, di nuovo Tempeste di sabbia, code di otto ore per entrare, l'Orgy Dome distrutto: dopo la tremenda edizione 2023, anche quest'anno le cose sembrano mettersi male.
Se ci fosse un Leone d’oro per la miglior locandina, l’avrebbe già vinto Bugonia di Yorgos Lanthimos Il regista aveva dimostrato già un impeccabile gusto in fatto di locandine con quelle di Kinds of Kindness. Con quella del film che presenterà a Venezia è riuscito addirittura a superarsi.
I (pochi) turisti stranieri in vacanza in Corea del Nord sono rimasti molto impressionati dalla falsa Ikea e dal falso Starbucks di Pyongyang In tutto e per tutto simili ai loro corrispettivi occidentali e capitalisti, e anche un tantino più cari.
Werner Herzog ha aperto un profilo Instagram e nel suo primo post c’è lui che fa una grigliata Nella caption del post si legge: «I am Werner Herzog. This shall be my Instagram».
Il nuovo libro dell’autrice di Mangia, prema, ama è una storia d’amore, droga e malattia terminale

Si intitola All the Way to the River, uscirà in inglese il 9 settembre e ha già fatto arrabbiare un po' di persone.

27 Agosto 2025

Uscirà il 9 settembre e si intitola All the Way to the River: è il nuovo libro autobiografico dell’autrice di Mangia, prega, ama, Elizabeth Gilbert. Come si legge nell’estratto pubblicato da The Cut con il titolo “My Once-in-a-Million-Years Love Story”, nel libro Gilbert racconta un’importante storia d’amore da lei vissuta diversi anni fa. La storia ha inizio quando la sua migliore amica, l’artista Raya Elias, scopre di avere una grave forma di cancro e soltanto 6 mesi di vita: di fronte a questa terribile notizia, le due donne trovano il coraggio di confessarsi l’amore che provano una per l’altra.

Gilbert lascia suo marito (quello conosciuto durante il viaggio raccontato in Mangia, prega, ama) e va a vivere insieme a Raya, prefiggendosi di gustare quello che resta della vita senza pensare al futuro, e quindi di fatto partecipando alla ricaduta di Raya, ex tossicodipendente, nell’abuso di droghe (prima marijuana, poi funghetti e Mdma, infine cocaina, morfina e fentanyl) fino alla sua morte avvenuta nel 2018.

L’estratto ha ricevuto anche commenti molto duri, sia sul sito che sotto al post Instagram sul profilo di The Cut. C’è chi fa notare come Gilbert sembri vivere, come si dice, «for the plot», andando sempre alla ricerca di esperienze “estreme” di cui poter scrivere, e chi la accusa di essere una narcisista che ha trasformato la storia di Raya Elias in un racconto di cui si è resa protagonista assoluta, tanto da oscurare la memoria della donna e artista che sosteneva di amare. Ovviamente c’è anche chi la difende, descrivendola come una donna che vive intensamente, un’artista e un’ottima scrittrice. Se volete leggere tutto l’estratto, lo trovate qui.

Tutti i motivi per amare e odiare la propria famiglia stanno in Long Story Short

Disponibile dallo scorso 22 agosto su Netflix, la nuova serie dei creatori di BoJack Horseman è una di quelle sitcom che oramai non si fanno più: parla di famiglia, di quanto questa sia preziosa, esasperante e divertente.
di Lorenzo Camerini
