Il modo migliore per ricordare Eleonora Giorgi è guardarla in quella puntata di Proibito di Enzo Biagi dedicata alla bellezza femminile

«Una puntata dedicata alla bellezza femminile, al senso del pudore e ai modi in cui la sensualità andrebbe vissuta. Enzo Biagi ospita tre attrici: Ines Pellegrini, nata ad Asmara e venuta a Roma per cercare lavoro, dopo aver fatto la commessa ha partecipato al film Il fiore delle mille e una notte di Pasolini; Ilona Staller, ungherese, definita la missionaria di mezzanotte di Budapest, allora famosa per la trasmissione radiofonica “Vuoi venire a letto con me?”; Eleonora Giorgi, è scappata di casa il giorno del suo 14esimo compleanno per andare a vivere col suo ragazzo, definita la tremenda Eleonora divoratrice di uomini». Così viene descritta su RayPlay la puntata di Proibito del 4 luglio 1977, dove una Eleonora Giorgi di 24 anni, bellissima e grintosa, fuma una sigaretta dopo l’altra (mai visto un esempio più letterale di “chain smoking”), affumicando la povera Ilona Staler seduta vicino a lei e intervenendo in continuazione nel dibattito per esprimere le sue convinzioni.

A differenza delle colleghe, a tratti un po’ timide, Giorgi è impetuosa e sicura di sé: sfida continuamente i “signori” presenti in sala, contraddice in continuazione la povera Ines Pellegrini (che ha l’ardire di affermare che fa l’attrice per guadagnare dei soldi), si vanta di essere cresciuta in una famiglia in cui a 8-9 anni sua madre le parlava di Nietzsche, di aver guadagnato 300 milioni e averli spesi in 3 anni, di non lavorare per i soldi ma perché ama il suo lavoro e non mostra la minima insicurezza nemmeno quando viene messa faccia a faccia con le sue contraddizioni. È una puntata preziosa (da notare: Riccardo Schicchi tra il pubblico) che vi consigliamo di riguardare sia per ricordare Giorgi, morta oggi a 71 anni dopo una lunga malattia, che per coltivare la nostalgia di una televisione che, purtroppo, ormai da tanto tempo, non esiste più.