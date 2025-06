Dua Lipa non poteva scegliere una canzone migliore di “A far l’amore comincia tu” per il suo concerto a Milano

In ogni città in cui fa tappa con il suo tour, sceglie un classico del pop locale da cantare. Per l'Italia ha deciso di omaggiare Raffaella Carrà.

09 Giugno 2025

«A ogni tappa canto una canzone diversa di un’artista locale e stasera proverò a cantarla per voi in italiano» dice Dua Lipa dal palco dell’Ippodromo di San Siro in un ottimo italiano. Subito dopo risuonano inconfondibili le note iniziali di “A far l’amore comincia tu”, classico tra i più amati dell’infinito repertorio di Raffaella Carrà. Il video dell’esibizione è stato rilanciato anche dall’account ufficiale di Valentino su Instagram, dato che l’artista indossava un look rosso fiammeggiante creato per lei dalla maison.

Tra i fan italiani della cantante c’era molta attesa rispetto al brano che avrebbe scelto per la tappa meneghina del suo Radical Optimism Tour, l’unica in Italia, alla luce dell’importante sforzo linguistico e di ricerca musicale messo in atto da Dua Lipa e dal suo team. Finora infatti la star di Future Nostalgia non ha mancato un appuntamento, tanto che la pagina Wikipedia del tour riporta l’elenco completo di brani scelti per ogni tappa. Il brano locale a sorpresa si sta dimostrando un bel volano in termini di visibilità, dato che crea molta attesa rispetto alle cover in arrivo, tappa dopo tappa.

Soprattutto perché Dua Lipa non ha paura di spingersi oltre i confini della lingua inglese: a Nanterre per esempio la popstar di origini albanesi ha intonato in francese “Moi… Lolita”, tormentone di Alizée del 2000. La clip dell’esibizione è molto girata sui social, data anche la popolarità internazionale della canzone. A Madrid invece ha scelto “Me Gustas Tú” di Manu Chao. Alla vigilia erano tante le speculazioni sul brano per la tappa di Milano, che non ha deluso i fan, soprattutto perché cantato in un italiano molto preciso, risultando in una cover davvero gradevole.