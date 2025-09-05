Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano

C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova.

«Lo ricorderò fino alla morte», ha scritto Drake su Instagram condividendo un video dei suoi concerti (29 e 30 agosto, 1 e 2 settembre) all’Unipol Forum di Milano, la prima esibizione in Italia della sua carriera. Ma la celebrazione della nostra città non è ancora finita, perché oggi sul suo canale YouTube è apparso un lungo video dedicato proprio a Milano. Si chiama “Iceman Episode 3”, dura un’ora, 35 minuti e 55 secondi e segue il rapper di Toronto mentre se ne va in giro per i luoghi di culto della città: c’è il Castello Sforzesco, San Siro, il teatro Gerolamo, la Trattoria del Nuovo Macello, l’Aphopis Club, la Mère Ubu di Joan Mirò in via Senato, la Basilica di Santo Stefano Maggiore, Piazzale Loreto, via Padova e la Bocciofila Caccialanza.

Il video è il terzo episodio di Iceman, la serie di video che Drake sta pubblicando per accompagnarci al nuovo disco. Negli episodi, caratterizzati dalla costante e inquietantissima presenza di burattini con le sembianze di Pinocchio che lo perseguitano, Drake sta anticipando un po’ di brani che troveremo nell’album, come i già pubblicati “What Did I Miss?” e “Which One” con Central Cee. L’episodio, in cui vengono lanciate ben 5 nuove canzoni tra cui una con Yeat, si conclude con Drake che si consegna ai tre Pinocchio e un tributo a Giorgio Armani.