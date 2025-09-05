Hype ↓
A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova.
Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa in ministero della Guerra Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 
Un quadro trafugato dai nazisti è stato ritrovato in Argentina grazie a un annuncio immobiliare È il "Ritratto di signora” del pittore italiano Giuseppe Ghislandi, meglio conosciuto come Fra Galgario.
È morto a 91 anni Giorgio Armani Con infinito cordoglio, il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore.
La nuova campagna di Valentino è ambientata in un bagno pubblico Scattata da Glen Luchford, celebra uno spazio liminale in cui tutte le identità si incontrano.
Alla parata militare cinese Putin e Xi Jimping hanno parlato di immortalità e di come ottenerla L'appassionata conversazione è stata registrata dai microfoni della televisione di stato cinese durante la parata militare a Pechino.
È uscito il primo teaser di Cime tempestose con Jacob Elordi e Margot Robbie Un minuto e mezzo di scene che ci confermano che sì, il film diretto Emerald Fennell, la regista di Saltburn, sarà un adattamento erotico.
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano

C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova.

05 Settembre 2025

«Lo ricorderò fino alla morte», ha scritto Drake su Instagram condividendo un video dei suoi concerti (29 e 30 agosto, 1 e 2 settembre) all’Unipol Forum di Milano, la prima esibizione in Italia della sua carriera. Ma la celebrazione della nostra città non è ancora finita, perché oggi sul suo canale YouTube è apparso un lungo video dedicato proprio a Milano. Si chiama “Iceman Episode 3”, dura un’ora, 35 minuti e 55 secondi e segue il rapper di Toronto mentre se ne va in giro per i luoghi di culto della città: c’è il Castello Sforzesco, San Siro, il teatro Gerolamo, la Trattoria del Nuovo Macello, l’Aphopis Club, la Mère Ubu di Joan Mirò in via Senato, la Basilica di Santo Stefano Maggiore, Piazzale Loreto, via Padova e la Bocciofila Caccialanza.

Il video è il terzo episodio di Iceman, la serie di video che Drake sta pubblicando per accompagnarci al nuovo disco. Negli episodi, caratterizzati dalla costante e inquietantissima presenza di burattini con le sembianze di Pinocchio che lo perseguitano, Drake sta anticipando un po’ di brani che troveremo nell’album, come i già pubblicati “What Did I Miss?” e “Which One” con Central Cee. L’episodio, in cui vengono lanciate ben 5 nuove canzoni tra cui una con Yeat, si conclude con Drake che si consegna ai tre Pinocchio e un tributo a Giorgio Armani.

Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente

Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.
