13:02 sabato 20 settembre 2025
Moda

Dr. Martens ha organizzato un live di Coca Puma alla Segheria di Milano per celebrare il lancio della nuova collezione Zebzag

Ma non solo: durante l'evento sarà possibile vedere e toccare le due nuove versioni di boots pensati per chi non vuole rinunciare né allo stile né al comfort.

18 Settembre 2025

Se state ancora pensando a cosa fare stasera a Milano, noi consigliamo il live set di Coca Puma alla Segheria di Milano, organizzato da Dr. Martens per celebrare il lancio della nuova collezione Zebzag. La suola Zebzag è una suola leggera e comoda che fonde insieme morbida Eva con robusti inserti Pvc, per chi vuole aggiungere alle classiche Dr. Martens un tocco di originalità (e anche alzarsi di qualche centimetro). Ora, Dr. Martens lancia la nuova collezione Zebzag, in cui la suola si reinventa in due nuove versioni: Laceless e Rigger, due modelli di boots pensati per chi non vuole rinunciare né allo stile né al comfort. Una collezione che vuole invitare a vivere la quotidianità con libertà, esprimendo la propria personalità senza compromessi.

Per celebrarla stasera, giovedì 18 settembre, Dr. Martens ha organizzato The Art of Comfort, un evento speciale alla Segheria di Milano, in via Giuseppe Meda 24, dove sarà possibile scoprire da vicino le nuove proposte e vivere un’esperienza sensoriale unica. La serata sarà accompagnata da un live set di Coca Puma, una delle artiste emergenti più interessanti della scena italiana, seguito da un dj set di Rebecca Bernardi.

Coca Puma è il nome d’arte di Costanza Puma, artista romana classe 1998 che sta rapidamente conquistando la scena musicale indipendente italiana anche grazie alla sua estetica riconoscibilissima e un po’ misteriosa (indossa sempre un cappellino alla pescatora, o altri tipi di copricapi, per nascondere metà del viso). Il suo album di debutto, Panorama Olivia (aprile 2024), è un diario sonoro che alterna brani malinconici a tracce più sperimentali, registrato tra Roma e la campagna laziale. Il titolo dell’album prende ispirazione dalla gatta Olivia, che frequentava la casa dei nonni di Costanza nella Valle del Treja, un simbolo del legame tra memoria, natura e musica. Coca Puma è stata premiata come Artista Emergente dell’Anno al MEI 2024, riconoscimento che sottolinea la sua crescente rilevanza nel panorama musicale italiano.

