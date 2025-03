Dario Vitale è il nuovo Direttore creativo di Versace

Dario Vitale, con una lunga carriera come Image and Design Director da Miu Miu, è il nuovo Direttore creativo di Versace. Ad annunciarlo, con un post su Instagram, è il brand stesso, che riporta la dichiarazione di Vitale: «Sono davvero onorato di unirmi a Versace come Chief Creative Officer e di far parte di questa speciale e potente casa di moda creata da Gianni e Donatella. Versace ha un patrimonio unico che ha attraversato decenni e ha plasmato la storia della moda. Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a Donatella per aver riposto la sua fiducia in me e per la sua instancabile dedizione allo straordinario marchio che Versace è oggi. È un privilegio contribuire alla futura crescita di Versace e al suo impatto globale attraverso la mia visione, competenza e dedizione».

Dopo trent’anni a capo del marchio, Donatella Versace rivestirà ora il ruolo di Chief Brand Ambassador e si concentrerà sulle attività filantropiche del marchio, incluse quelle della Fondazione Versace. «È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni», ha dichiarato invece Donatella Versace, aggiungendo di essere «emozionata nel poter vedere Versace con occhi nuovi». Intanto, le voci di una probabile acquisizione dello storico marchio italiano da parte del Gruppo Prada si intensificano, ma per la conferma non ci resta altro che aspettare. Intanto, buon lavoro a Dario Vitale, che non vediamo l’ora di vedere all’opera!