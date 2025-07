C’è una nuova collezione firmata Giorgio Armani e Kith

Dopo la collezione Autunno Inverno 2024 – e la campagna con protagonista uno splendido Martin Scorsese – Giorgio Armani e Kith annunciano il secondo capitolo della loro fortunata collaborazione. La nuova collezione si ispira alle atmosfere di un’estate trascorsa in Italia e negli Stati Uniti, in un dialogo tra l’eleganza della cultura italiana e la moderna raffinatezza newyorkese. In italiano, l termine “estate” si riferisce alla stagione dell’anno mentre in inglese si traduce come “proprietà”, indicando sia lo spirito stagionale che una comune visione di lifestyle estivo.

Nella linea dedicata all’uomo, il focus è sui classici del guardaroba: un blazer doppiopetto, una camicia a incrocio, pantaloni con logo, un bomber e un paio di bermuda. Il blazer doppiopetto in twill di seta con tasche oversize introduce una nuova silhouette, simbolo di lusso discreto. La camicia a incrocio e i pantaloni coordinati sono realizzati in pura seta pregiata con stampa monogram tono su tono. L’elegante bomber di cupro, in una tonalità di beige appositamente creata, presenta la parte posteriore decorata con ricami sfumati Giorgio Armani & Kith. I bermuda in twill di seta, ispirati alla tipica silhouette di Kith, sono pensati per il caldo estivo e presentano una plissettatura e passanti per la cintura. Questa stagione la collezione propone stampe paesaggistiche che riproducono celebri destinazioni costiere italiane e americane: Capri, Forte dei Marmi, Sardegna e Malibu. Questi motivi ricorrono su costumi da bagno, pantaloncini, felpe con cerniera e sull’ampio assortimento di magliette.

La prima collezione Giorgio Armani & Kith dedicata alla donna, invece, propone un mix versatile di abbigliamento casual ed eleganza senza tempo, ispirato agli archivi Giorgio Armani, fatta di lussuosi abiti, kimono, abiti da sera e prendisole. Il kimono, realizzato in satin di seta effetto martellato, è caratterizzato da una raffinata stampa patchwork nelle sfumature del blu in cui si fonde la grafica dei due marchi. L’abito realizzato in una raffinata mischia di seta e viscosa ha una stampa paisley tono su tono, scollatura a cuore e spalline sottili ed è completato posteriormente da un ciondolo con i due marchi in corrispondenza del punto vita. I prendisole, proposti con spalline incrociate e profonda scollatura, sono sofisticati nel design e nei materiali. Ogni capo è realizzato in seta morbida e leggerissima. Completa la proposta l’abito lungo, ideale per cene importanti e uscite serali. La selezione propone anche t-shirt con grafiche di località italiane e americane, un sarong e costumi da bagno personalizzati, impreziositi da dettagli in metallo con il doppio marchio della collaborazione.

Il progetto, che è nato con una collezione per l’uomo che riprendeva i codici classici dello stile armaniano e le linee distintive di Kith, si allarga ora anche alla donna. Per il lancio, Giorgio Armani & Kith daranno vita a una serie di iniziative in quattro delle località che hanno ispirato la collezione: Malibù, gli Hamptons, Forte Dei Marmi e Porto Cervo. Tra i vari appuntamenti sono incluse preview da Kith Malibù, alla Giorgio Armani & Kith Hamptons House e al Topping Rose Hotel di Bridgehampton, New York. Il lancio globale è previsto in selezionati punti vendita Giorgio Armani e Kith in tutto il mondo, su Kith.com, CA.Kith.com, EU.Kith.com, e sull’app Kith, a partire dal 10 luglio. La collezione sarà disponibile esclusivamente durante l’estate.