Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre

La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.

15 Settembre 2025

L’occasione ufficiale è stata la chiusura del World Meeting on Human Fraternity 2025, quella informale il compleanno di Papa Leone XIV, che proprio ieri ha compiuto 70 anni. Fatto sta che il concerto svoltosi in San Pietro alla presenza di 80 mila spettatori si è trasformato in uno spettacolo incredibile e a tratti persino surreale, un contenitore di sacro, profano, tradizione e cultura pop.

Per dare un’idea della portata dell’evento basta sottolineare dove è andato in onda: i diritti streaming in esclusiva li aveva Disney+, che ha colto l’occasione per testare la sua capacità di trasmettere eventi dal vivo. In chiaro il concerto si poteva vedere anche su TV2000, emittente a metà tra nazionale e il locale, di proprietà della Cei. Nella prestigiosa line up musicale dell’evento c’era un po’ di tutto: Andrea Bocelli, Pharrell Williams (direttori artistici della serata) con il coro gospel Voices of Fire, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll. Uno stuolo di rapper stagionati, ripuliti, tirati a lucido quel tanto che basta per non garantire una transizione fluida con il Coro della Diocesi di Roma diretto dal maestro Marco Frisina. I Clipse, in particolare, hanno scritto una pagina di storia: i primi rapper a esibirsi in Vaticano (e, a essere proprio precisi, i primi esponenti del sottogenere cocaine rap a esibirsi nella Santa Sede).

Momento clou dello show è stato quello in cui il pubblico in piazza e a casa ha visto 3 mila droni librarsi nel cielo sopra la basilica. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Nova Sky Stories, azienda del settore di proprietà di Kimbal Musk, fratello di Elon, in visita ufficiale con tutta la famiglia in Vaticano per l’occasione. Nel cielo buio della notte romana, i droni hanno creato sopra il Vaticano immagini della vergine Maria e della colomba della pace, ma anche riproduzioni della Pietà di Michelangelo, il dettaglio della mano di Adamo che quasi sfiora quella del Creatore nella Cappella Sistina e anche un ritratto molto somigliante di Papa Francesco.