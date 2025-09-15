Hype ↓
Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.
L’ultima tappa della Vuelta di Spagna è stata annullata perché 100 mila manifestanti pro Palestina hanno invaso le strade A causa delle proteste non c'è stata nessuna cerimonia di premiazione, niente passerella finale e né festeggiamenti ufficiali.
Javier Bardem si è presentato con la kefiah al collo sul red carpet degli Emmy L’attore spagnolo ha chiesto la fine del blocco agli aiuti umanitari, guidando una folta schiera di star che hanno parlato della Palestina agli Emmy.
Non se lo aspettava nessuno ma quest’anno agli Emmy è andato tutto per il verso giusto Adolescence, The Pitt, Hacks, The Studio, Severance: tutte le serie più amate e discusse dell'anno hanno vinto.
Per la prima volta nella storia, nel mondo ci sono più bambini obesi che sottopeso Stando a un report dell'Unicef, oggi un bambini su 10 soffre di obesità, addirittura uno su 5 è in sovrappeso.
Su internet la T-shirt dell’assassino di Charlie Kirk sta andando a ruba, anche a prezzi altissimi Su eBay sono spuntati decine di annunci in cui la maglietta viene venduta a prezzi che arrivano anche a 500 dollari.
In Corea del Nord sono aumentate le condanne a morte per chi guarda film e serie TV straniere Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il regime di Kim Jong-un ora usa anche l'AI per perseguire questo grave crimine.
L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato “cancellato” La decisione è arrivata dopo le proteste dei conservatori statunitensi, che accusano lo show di aver contribuito al clima d’odio contro Kirk.
Pop

Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre

La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.

15 Settembre 2025

L’occasione ufficiale è stata la chiusura del World Meeting on Human Fraternity 2025, quella informale il compleanno di Papa Leone XIV, che proprio ieri ha compiuto 70 anni. Fatto sta che il concerto svoltosi in San Pietro alla presenza di 80 mila spettatori si è trasformato in uno spettacolo incredibile e a tratti persino surreale, un contenitore di sacro, profano, tradizione e cultura pop.

Per dare un’idea della portata dell’evento basta sottolineare dove è andato in onda: i diritti streaming in esclusiva li aveva Disney+, che ha colto l’occasione per testare la sua capacità di trasmettere eventi dal vivo. In chiaro il concerto si poteva vedere anche su TV2000, emittente a metà tra nazionale e il locale, di proprietà della Cei. Nella prestigiosa line up musicale dell’evento c’era un po’ di tutto: Andrea Bocelli, Pharrell Williams (direttori artistici della serata) con il coro gospel Voices of Fire, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll. Uno stuolo di rapper stagionati, ripuliti, tirati a lucido quel tanto che basta per non garantire una transizione fluida con il Coro della Diocesi di Roma diretto dal maestro Marco Frisina. I Clipse, in particolare, hanno scritto una pagina di storia: i primi rapper a esibirsi in Vaticano (e, a essere proprio precisi, i primi esponenti del sottogenere cocaine rap a esibirsi nella Santa Sede).

@revolt

The Birds Don’t Sing 🕊️ Clipse have made history as the first rappers to perform at The Vatican 🖤 #pushat #malice #clipse #gracefortheworld #hiphop

♬ original sound – REVOLT

Momento clou dello show è stato quello in cui il pubblico in piazza e a casa ha visto 3 mila droni librarsi nel cielo sopra la basilica. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Nova Sky Stories, azienda del settore di proprietà di Kimbal Musk, fratello di Elon, in visita ufficiale con tutta la famiglia in Vaticano per l’occasione. Nel cielo buio della notte romana, i droni hanno creato sopra il Vaticano immagini della vergine Maria e della colomba della pace, ma anche riproduzioni della Pietà di Michelangelo, il dettaglio della mano di Adamo che quasi sfiora quella del Creatore nella Cappella Sistina e anche un ritratto molto somigliante di Papa Francesco.

@jamesaalongman

The best of the Vatican drone display at the Grace for the World concert. It was extraordinary

♬ ICARUS – Orchestral Version – Tony Ann

