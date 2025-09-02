Hype ↓
16:48 martedì 2 settembre 2025
Chloe Malle è la nuova direttrice di Vogue Us

Figlia dell'attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, dal 2023 era direttrice del sito di Vogue, dove lavora da 14 anni.

02 Settembre 2025

Commentando l’annuncio sui social, in tanti stanno ricordando una simpatica coincidenza: in una puntata di Sex and the City di tanti anni fa, sua madre, l’attrice Candice Bergen, interpretava la direttrice di Vogue. E adesso è proprio lei, Chloe Malle, 39 anni, a succedere ufficialmente ad Anna Wintour nel ruolo di direttrice di Vogue Us. La sua libertà, ovviamente, non sarà totale: come scrivevamo qui, pur lasciando la direzione di Vogue Us Anna Wintour mantiene le cariche di Chief Content Officer e di Global Editorial Director di Vogue: la sua influenza nella linea editoriale della testata rimarrà quindi fortissima.

Se Wintour coordinerà la linea del magazine a livello internazionale e supervisionerà tutti i contenuti editoriali delle testate del gruppo, quindi, Chloe Malle si occuperà della gestione quotidiana dell’edizione americana. Figlia unica di Candice Bergen e del regista francese Louis Malle (morto quando lei aveva solo 10 anni), Chloe Malle è cresciuta tra Los Angeles e New York e si è laureata in Letterature comparate e scrittura alla Brown University. Il suo primo impiego è stato al New York Observer ma negli anni ha collaborato anche col New York Times e il Wall Street Journal. Ha cominciato a lavorare da Vogue nel 2011 come social editor, nel 2016 è diventata contributing editor e nel 2023 ha assunto la direzione del sito. Insieme a Chioma Nnadi, alla guida di British Vogue, ha condotto finora il podcast di moda e cultura The Run-Through. Tra i suoi pezzi più recenti c’è l’intervista a Lauren Sánchez in occasione del matrimonio con Jeff Bezos.

