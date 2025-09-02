Chloe Malle è la nuova direttrice di Vogue Us

Figlia dell'attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, dal 2023 era direttrice del sito di Vogue, dove lavora da 14 anni.

Commentando l’annuncio sui social, in tanti stanno ricordando una simpatica coincidenza: in una puntata di Sex and the City di tanti anni fa, sua madre, l’attrice Candice Bergen, interpretava la direttrice di Vogue. E adesso è proprio lei, Chloe Malle, 39 anni, a succedere ufficialmente ad Anna Wintour nel ruolo di direttrice di Vogue Us. La sua libertà, ovviamente, non sarà totale: come scrivevamo qui, pur lasciando la direzione di Vogue Us Anna Wintour mantiene le cariche di Chief Content Officer e di Global Editorial Director di Vogue: la sua influenza nella linea editoriale della testata rimarrà quindi fortissima.

Se Wintour coordinerà la linea del magazine a livello internazionale e supervisionerà tutti i contenuti editoriali delle testate del gruppo, quindi, Chloe Malle si occuperà della gestione quotidiana dell’edizione americana. Figlia unica di Candice Bergen e del regista francese Louis Malle (morto quando lei aveva solo 10 anni), Chloe Malle è cresciuta tra Los Angeles e New York e si è laureata in Letterature comparate e scrittura alla Brown University. Il suo primo impiego è stato al New York Observer ma negli anni ha collaborato anche col New York Times e il Wall Street Journal. Ha cominciato a lavorare da Vogue nel 2011 come social editor, nel 2016 è diventata contributing editor e nel 2023 ha assunto la direzione del sito. Insieme a Chioma Nnadi, alla guida di British Vogue, ha condotto finora il podcast di moda e cultura The Run-Through. Tra i suoi pezzi più recenti c’è l’intervista a Lauren Sánchez in occasione del matrimonio con Jeff Bezos.