Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad, sta per tornare con una serie che parla di felicità

Il progetto, ancora senza titolo, è stato paragonato a E.T. e sarà ambientato ad Albuquerque come Breaking Bad.

23 Luglio 2025

Dopo aver chiuso definitivamente la lunga parabola narrativa di Breaking Bad con lo spin-off Better Caul Saul e il film El Camino, il creatore Vince Gilligan sta lavorando a un nuovo progetto per il piccolo schermo. Il titolo provvisorio della nuova serie è Wycaro 339 e pare sarà una serie drama di stampo fantascientifico, che alcuni rumor hanno accostato ad E.T. A rompere un po’ la cortina del silenzio attorno al progetto «che esplora la condizione umana in modo inaspettato» è stata la prima immagine ufficiale pubblicata sui profili di Apple TV+, che ha già ordinato due stagioni della serie.

Su uno sfondo giallo brillante, si vede una piastra di Petri con una misteriosa sostanza cremosa in cui qualcuno con un tampone è stata disegnata una faccina sorridente. Su X l’immagine è accompagnata da un misterioso messaggio: «la felicità è contagiosa». Su YouTube invece è stata avviata una lunghissima diretta streaming con un conto alla rovescia che terminerà tra due giorni. Allo scadere del countdown ne sapremo probabilmente di più, sia a riguardo della trama sia del cast. Per il momento infatti è confermata solo la presenza di Rhea Seehorn nei panni della protagonista. L’attrice, nota per il ruolo di Kim Wexler in Better Call Saul, si muoverà in un contesto familiare ai fan dell’opera di Gilligan: come Breaking Bad infatti, la nuova, misteriosa serie è stata girata ad Albuquerque, in Nuovo Messico.