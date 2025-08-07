Hype ↓
La rapper Lil Tay ha aperto OnlyFans appena compiuti i 18 anni e ha raccolto 1 milione di dollari in 3 ore Il suo è il nuovo record per quanto riguarda la velocità dei guadagni e batte quelli precedenti di Bhad Bhabie e Bella Thorne.
Al concerto delle Blackpink a Milano c’era anche Giorgia Meloni Dopo aver dato l’ultimo via libera al ponte sullo Stretto, la premier ha accompagnato la figlia all’attesissimo concerto della band coreana.
Il vero re dell’estate cinematografica potrebbe non essere Pedro Pascal Tre film in contemporanea nelle sale statunitensi è l’impressionante risultato raggiunto da Pascal…e da un inaspettato rivale.
È in corso un torneo di scacchi per stabilire qual è l’AI più intelligente Gemini, DeepSeek e ChatGPT si stanno sfidando in un torneo commentato in diretta da grandi campioni “umani” del gioco.
James Cameron ha detto che il film su Hiroshima sarà il più difficile mai realizzato Il regista di Titanic e Avatar ha spiegato che sarà una sfida tecnica ma anche umana e che potrebbe anche «non essere all'altezza del compito».
Un zoo danese cerca animali domestici indesiderati per sfamare i suoi predatori Piccoli animali da cortile e cavalli potranno essere donati per ricreare la catena alimentare naturale di tigri, leoni e linci in cattività.
Ne Zha 2, il film d’animazione con il maggior incasso nella storia del cinema, arriva anche in Italia Minerva Pictures lo porterà nei nostri cinema entro la fine del 2025, mentre negli Stati Uniti arriverà ad agosto con A24.
Negli Stati Uniti stanno usando l’audio della litigata tra Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio per spaventare i lupi Gli allevatori confermano che l’audio tratto dal film si è rivelato efficace per tenere lontani i predatori e salvare le mandrie.
Pop

Al concerto delle Blackpink a Milano c’era anche Giorgia Meloni

Dopo aver dato l’ultimo via libera al ponte sullo Stretto, la premier ha accompagnato la figlia all’attesissimo concerto della band coreana.

07 Agosto 2025

Tra i cinquantamila che ieri sera hanno assistito al concerto delle Black Pink all’Ippodromo La Maura c’era anche la premier. Smessi i ruoli di primo ministro dopo l’ultimo ok alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, Giorgia Meloni ha infatti accompagnato la figlia Ginevra (fan di Jisoo, Rosé, Lisa e Jennie) all’unica tappa italiana del tour mondiale della band coreana. Era affollatissima la terrazza dell’area vip da cui mamma e figlia hanno assistito all’evento e non solo di vip: al fianco di tante mamme famose che accompagnavano le figlie a vedere le Black Pink c’era anche l’ambasciatore coreano, a sottolineare l’importanza musicale e non dell’evento. 

Le Black Pink infatti erano attese da tempo nel Bel Paese e per i cinquantamila dell’Ippodromo La Maura – una composita folla di giovanissime, ovviamente, ma anche tanti genitori e fan più grandicelli – hanno fatto montare schermi aggiuntivi, in modo da migliorare la visibilità di una location famigerata proprio perché oltre le prime file rende difficile la fruizione dello spettacolo. La band, alla prima volta su un palco italiano, non ha fatto mancare qualche timido tentativo di salutare il pubblico in italiano, scusandosi poi per aver fatto attendere tanto i fan nostrani.

La scaletta è stata equamente divisa tra canzoni di gruppo e hit cantate da una delle quattro ragazze, confermando l’impressione che tutti i membri della band siano concentrati anche a sviluppare la propria carriera solista in parallelo al successo delle Black Pink. D’altronde uno dei brani che ha più mandato il pubblico in visibilio, la hit “APT.”, è stato scritto da Bruno Mars per la sola Rosé, che sembra da tempo la più determinata a proseguire la carriera musicale, con le compagne di gruppo o eventualmente in solitaria. 

Nell’occhio del ciclone invece ci è finita Jennie Kim, la vocalist principale del gruppo. Da mesi infatti, dalla sua performance poco energetica da solista al Coachella fino all’avvio di questo tour mondiale, i fan e la stampa hanno cominciato ad accusarla di non impegnarsi abbastanza sul palco, soprattutto nelle parti danzate, elemento fondamentale delle routine live di ogni band K-Pop che si rispetti. Secondo quanto raccontato dai fan italiani a Milano non ci sono stati “incidenti” in questo senso.

L’assessore ai grandi eventi del comune di Roma sta facendo di tutto per portare gli Oasis in città

Anche se al momento la reunion dei fratelli Gallagher non prevede l'Italia, Roma si è già fatta avanti con insistenza. 

Pop
Come ci si veste oggi per essere maschi sexy

Complici professionisti esperti di look e tendenze, gli attori, i cantanti e le celebrità in cerca di un posto al sole hanno trovato nuovi panni per cavalcare il momento, di solito pochi e succinti.
di Lorenzo Peroni
L’assessore ai grandi eventi del comune di Roma sta facendo di tutto per portare gli Oasis in città

Anche se al momento la reunion dei fratelli Gallagher non prevede l'Italia, Roma si è già fatta avanti con insistenza. 

di Lorenzo Peroni
Come ci si veste oggi per essere maschi sexy

Complici professionisti esperti di look e tendenze, gli attori, i cantanti e le celebrità in cerca di un posto al sole hanno trovato nuovi panni per cavalcare il momento, di solito pochi e succinti.

In Cina la produzione dei Labubu contraffatti è diventata un business pericoloso

Dopo la stretta governativa su falsi, i produttori di Lafufu hanno creato un mercato clandestino, coinvolgendo insospettabili pensionate. 

Astronomer, l’azienda dei due amanti beccati al concerto dei Coldplay, ha assunto Gwyneth Paltrow per uno spot

L’attrice ed ex moglie di Chris Martin è «portavoce temporanea» per uno spot volto a gestire la crisi d’immagine di Astronomer.

La Casa Bianca è arrabbiatissima con South Park per una scena in cui Trump vuole fare sesso con Satana

E anche per il fatto che il Diavolo sottolinea la scarsa virilità del Presidente e lo prende in giro per la sua tendenza a fare causa a tutti.

di Claudio Magistrelli
Hulk Hogan, il nemico americano

Terrence Gene Bollea è morto ieri a 71 anni. Nessuno, però, lo conosceva con questo nome: per quasi 50 anni è stato Hulk Hogan, uno degli americani più famosi del mondo, eroe, villain, fumetto, macchietta, leggenda e imbarazzo.