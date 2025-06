In un nuovo biopic su James Dean si racconta la relazione segreta che l’attore ebbe con un uomo

Il film è tratto dal memoir di William Bast, che conobbe l'attore da giovanissimo ed ebbe con lui una relazione durata fino alla morte di Dean.

25 Giugno 2025

Il nuovo, controverso biopic dedicato a James Dean ha trovato il suo protagonista: sarà Brandon Flynn a interpretarlo in un film che si preannuncia assai controverso, sempre se il progetto troverà anche dei finanziatori interessati. Basato sull’autobiografia Surviving James Dean, la pellicola s’intitolerà Willie and Jimmy Dean e nelle intenzioni della produzione sarà una tormentata storia d’amore. Proprio quella tra Dean e l’amico William, incontrato al corso di recitazione della UCLA da Dean quando aveva 19 anni e rimasto al suo fianco fino alla sua morte.

Flynn, noto per le sue partecipazioni nelle serie Tredici e Manhunt, ha spiegato a The Hollywood Reporter di aver accettato il ruolo perché «Mostra come Hollywood abbia storicamente costretto le persone Lgbtq+ a recitare una parte, anche nella loro vita privata. Questa storia osa presentare James Dean come un uomo con relazioni vere e complesse, e credo che ci sia forza in questa verità.» Secondo quanto ricostruito da Bast, William e James avrebbero avuto una tormentata storia d’amore segreta, mentre ancora scendevano a patti con il proprio orientamento sessuale, in un periodo conservatore e repressivo come gli anni ’50. Voci e supposizioni circa l’omosessualità di Dean hanno sempre fatto parte della sua leggenda. Bast però è l’unico ad aver mai confermato pubblicamente queste supposizioni.

Il film si preannuncia dunque controverso, sempre se si farà: il regista e sceneggiatore Guy Guido è ancora a caccia di fondi per avviare la produzione di un lungometraggio che mira a raccontare il quinquennio intercorso tra il primo incontro tra i protagonisti e la tragica morte dell’attore a soli 24 anni, concentrandosi proprio sulla loro relazione.