Berghaus ha rifatto la giacca resa famosissima da Liam Gallagher

Dopo quasi 30 anni da quel concerto a Oslo, torna il modello Meru, negli stessi identici colori.

24 Luglio 2025

Siamo nel pieno della Oasis Reunion Fever (qui il nostro reportage dal concerto di Manchester) e i brand fanno quello che possono per, diciamo così, venirci incontro. Perché come i fan sanno bene, amare gli Oasis significa anche amare le giacche, e in particolare i parka, e in particolare quelli indossati dai fratelli Gallagher durante i loro concerti. E non siamo tutti fortunati come il figlio di Liam, che per andare ai concerti degli Oasis può buttarsi addosso un pezzo di Burberry indossato da papino durante lo storico live di Maine Road, nel 1996. Noi ci dobbiamo affidare al vintage o sperare che i brand ripropongano vecchie glorie del passato.

Il bello è che sta in effetti succedendo. Qualche settimana fa parlavamo del parka-meme creato da Lidl e genialmente battezzato “Lidl by Lidl”, disponibile nei colori della catena di supermercati, blu e giallo, e creato ovviamente in onore dell’attesissima reunion. Ora è il momento del brand britannico di outwear Berghaus, che rilancia la giacca rossa indossata da Liam durante il leggendario concerto del 1997 a Oslo. Il modello si chiama Meru, è nato nel 1994 e sarà disponibile in tre combinazioni di colore, viola/grigio e verde/nero e soprattutto rosso/blu, quello indossata da Liam. La giacca fa parte della della Concert Collection, una capsule in edizione limitata che include anche altri due pezzi d’archivio del brand.