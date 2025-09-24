Hype ↓
L’Homeland Security americana ha pubblicato sui suoi social un video in cui paragona l’arrestare i migranti al catturare i Pokémon Con tanto di sigla e immagini tratte dall'anime dei Pokémon. Lo slogan, ovviamente, è "Gotta catch ‘em all".
Sono stati annunciati i sei romanzi finalisti del Booker Prize 2025 Adesso appuntamento al 10 novembre, giorno in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del premio.
L’unico posto al mondo in cui esiste già una via Claudia Cardinale è Tunisi, la sua città natale L'attrice era nata e cresciuta a La Goulette, figlia di siciliani emigrati in Tunisia, Paese con il quale ha sempre mantenuto un rapporto affettivo molto forte.
Demi Moore è la protagonista di The Tiger, il cortometraggio che presenta la prima collezione Gucci di Demna Svelato ieri a Milano, diretto da Spike Jonze e Halina Reijn, con un cast degno di un film di Hollywood.
Trump ha fatto senza dubbio il più delirante discorso nella storia dell’Assemblea generale dell’Onu Se l'è presa con l'Unione europea, i migranti, la Palestina e per non farsi mancare niente anche con le stesse Nazioni unite.
La nuova serie del creatore di Adolescence parla dello scandalo del News of the World In The Hack, Jack Thorne racconta il caso delle intercettazioni illegali che portarono alla chiusura del giornale di Rupert Murdoch.
I fanatici cristiani di TikTok sono convinti che il mondo finirà oggi o al massimo domani Lo avrebbe comunicato Gesù in persona al pastore sudafricano Joshua Mhlakela. Sulla data, però, Gesù è rimasto un po' vago.
Un bergamasco è entrato nel Guinness dei primati in quanto possessore della più grande collezione di flyer di rave e discoteche del mondo

Negli anni Marco Brusadelli ha raccolto 113.012 volantini, trasformando la sua casa in un museo dedicato alla «techno and house revolution»

24 Settembre 2025

La più grande collezione di flyer di rave al mondo si trova a Bergamo, per la precisione a Cisano Bergamasco. In particolare nella casa di Marco Brusadelli che, in circa 25 anni, ne ha collezionate 113.012 (lui però ne ha contati 119.897, ma alcuni di questi “reperti” non rispettano gli standard di qualità necessari dei Guinness World Records). Come riporta il sito ufficiale di Guinnes World Records, appunto, la missione di Brusadelli è iniziata nel 1991, quando ha cominciato a staccare questi volantini dai muri durante i suoi viaggi e a conservarli e ordinarli in apposite cartelle a casa sua. Nel corso degli anni ha raccolto 113.012 volantini di rave, club e discoteche, trasformando una stanza della sua casa in un museo non ufficiale che ospita la più grande collezione di questo tipo al mondo.

La sua raccolta è durata dal 1991 al 2015, il risultato sono oltre 40 mila volantini italiani, più di 11 mila provenienti dal Regno Unito e migliaia di altri da tutto il resto del mondo. I flyer raccontano i principali club, feste e dj di musica elettronica, senza distinzione di genere e sottogenere: house, techno, trance, hardcore, progressive, drum’n’bass, EDM e Afro, nell’archivio Brusadelli c’è davvero di tutto. Il suo sforzo, come racconta a Guinnes World Records, nasce dal desiderio di spronare le nuove generazioni a scoprire ed esplorare la “techno and house revolution”. Tutti i volantini sono meticolosamente conservati e ordinati secondo diversi criteri: Paese di provenienza, evento, dimensione, genere musicale, e, oltre alla storia di questo genere, sono anche un maniera per ammirare il lavoro di migliaia di designer e grafici che si sono susseguiti nella creazione di queste piccole opere d’arte.

