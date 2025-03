L’attrice Ayo Edebiri ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte per colpa di Elon Musk

Ayo Edebiri ha deciso di rivelare tramite le sue Instagram Stories di quella volta che ricevette minacce di morte e insulti razzisti a causa di Elon Musk. Come ha riportato anche Variety, successe quando Musk, nel febbraio 2024, condivise su X una fake news secondo cui la Disney fosse intenzionata a sostituire Johnny Depp in un nuovo reboot dei Pirati dei Caraibi, mettendo al suo posto proprio l’attrice di The Bear. Nel condividere l’articolo, Musk l’aveva commentato così: «Disney fa schifo». Il tweet aveva scatenato una pioggia di insulti rivolti a Edebiri, comprese espressioni razziste e minacce di morte. L’attrice, che presto vedremo nell’horror A24 Opus, ha voluto ricordare l’episodio proprio oggi (forse ispirata dalla baracconata di ieri) sottolineando l’assurdità della situazione e criticando Musk («non soltanto è un fascista», ha scritto, «ma è anche stupido»).