È in lavorazione un biopic su Anthony Bourdain prodotto da A24

Si intitolerà "Tony" e a interpretare Bourdain sarà il 22enne Dominic Sessa.

24 Aprile 2025

Se ne parla da tempo ma adesso è confermato: il biopic su Anthony Bourdain si farà. A produrlo e distribuirlo sarà A24, che oggi ha annunciato il nome dell’attore che interpreterà Bourdain: la parte è andata a Dominic Sessa, una delle next big thing di Hollywood, 22enne già protagonista di un film pluri candidato agli Oscar (The Holdovers di Alexander Payne). Una perfetta scelta di casting, come stanno sottolineando tutti i critici e gli appassionati: è innegabile la somiglianza tra Sessa e il giovane Bourdain (su Reddit in queste ore è molto frequentato un thread intitolato “I now understand why they casted Dominic Sessa to play Anthony Bourdain”, unico commento a una foto di Bourdain quando era ancora un giovanissimo cuoco).

Che altro sappiamo di questo biopic, già uno dei più attesi dell’anno? Sappiamo che le riprese inizieranno il mese prossimo, quindi è possibile l’uscita a fine 2025 ma anche quella a inizio 2026. Sappiamo che il titolo sarà Tony e che assieme a Sessa ci sarà Antonio Banderas, in un ruolo che al momento è ancora tenuto segreto. La storia sarà una specie di origin story: non racconterà, infatti, la carriera nella ristorazione né quella televisiva di Bourdain, bensì «un’esperienza che gli capitò nel 1976, mentre viveva e lavorava a Provincetown, Massachussets, e che gli cambiò la vita». All’epoca, Tony non aveva nemmeno deciso cosa avrebbe fatto nella vita, avrebbe cominciato a studiare per diventare cuoco soltanto due anni dopo.