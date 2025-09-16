Hype ↓
Amanda Knox è la prima ospite della nuova stagione del podcast di Gwyneth Paltrow Un’intervista il cui scopo, secondo Paltrow, è «restituire ad Amanda la sua voce», ma anche permetterle di promuovere il suo Substack.
Luigi Mangione non è più accusato di terrorismo ma rischia comunque la pena di morte L'accusa di terrorismo è caduta nel processo in corso nello Stato di New York, ma è in quello federale che Mangione rischia la pena capitale.
Dopo i meme, i videogiochi, le carte collezionabili e gli spettacoli a Broadway, adesso l’Italian Brainrot arriva anche nei parchi giochi italiani Da fenomeno più stupido e interessante di internet alla vita vera, al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma.
È morto Robert Redford, una leggenda del cinema americano Aveva 89 anni, nessun attore americano ha saputo, come lui, fare film allo stesso tempo nazional popolari e politicamente impegnati.
La prima puntata del podcast di Charlie Kirk dopo la sua morte è stata trasmessa dalla Casa Bianca e l’ha condotta JD Vance Il vicepresidente ha ribadito che non ci può essere pacificazione con le persone che hanno festeggiato o minimizzato la morte di Kirk.
Tra i film candidati a rappresentare l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale ci sono praticamente tutti i film usciti in Italia quest’anno Tranne La grazia di Paolo Sorrentino, ma non per volontà: la sua assenza è solo una questione burocratica.
A Lampedusa sono arrivati tre immigrati palestinesi a bordo di una moto d’acqua I tre hanno usato ChatGPT per pianificare la rocambolesca fuga verso l’Europa, seminando le motovedette tunisine per arrivare in Italia.
Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.
«Perché gli inquirenti alla prima occhiata a una ragazza di vent’anni senza precedenti e senza movente hanno subito pensato “ecco la mia stupratrice e la mia assassina”?» si chiede sibillina Amanda Knox nell’anteprima video pubblicata su Instagram della nuova puntata di Goop, il podcast di Gwyneth Paltrow. L’attrice premio Oscar, imprenditrice, podcaster e co-inventrice del termine conscious uncoupling, ha deciso di cominciare la nuova stagione del suo show invitando come prima ospite proprio Amanda Knox, per parlare soprattutto, ovviamente, del suo coinvolgimento nel caso Meredith Kercher, dei processi in cui è stata a lungo imputata  e dell’assoluzione dall’accusa di omicidio. 

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da goop (@goop)

L’ospitata a Goop, descritta come l’occasione per Amanda di «parlare di resilienza, di come si è riappropriata della sua voce e di cosa significa vivere al di là delle narrazioni che gli altri scrivono per te dopo che un’ingiusta condanna e la successiva assoluzione hanno fatto notizia a livello internazionale» segue un format ben rodato del podcast. Goop, infatti, si concentra su temi quali salute mentale e fisica, le relazioni interpersonali e l’automiglioramento. Soprattutto, funge da veicolo promozionale per il brand di Paltrow. Goop è infatti un’azienda, nota per proporre contenuti come podcast ma anche cosmetici, arredamento, prodotti di benessere e candele al profumo della vagina di Paltrow.

Nel corso dell’episodio Knox ha avuto modo di sponsorizzare il suo profilo Substack, sul quale condivide pensieri e riflessioni. Dopo il processo e l’assoluzione Knox, infatti, non ha mai abbandonato la scena pubblica, diventando una figura piuttosto nota (sarebbe meglio dire ancora più nota) negli Stati Uniti. Lo scorso agosto, per esempio, è arrivata su Disney+ The Twisted Tale of Amanda Knox, miniserie da molti definita “innocentista” che racconta la figura di Knox come una vittima delle circostanze e dei pregiudizi e delle incompetenze della magistratura italiana. Non è il primo prodotto di “intrattenimento” tratto dal caso: già nel 2016 il documentario Amanda Knox cercava di fare luce sulla vicenda.

Se negli Stati Uniti è largamente considerata una vittima innocente, la figura di Knox rimane ancora oggi assai controversa in Italia, complice anche una complicata vicenda processuale che l’ha vista assolta per l’omicidio di Meredith Kercher ma condannata per calunnia nel 2025 per aver accusato ingiustamente Patrick Lumumba dell’omicidio della giovane. 

