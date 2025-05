Sentimental Value di Joachim Trier è il film favorito per la Palma d’oro, almeno a giudicare dalla standing ovation che ha ricevuto

Quindici minuti di applausi, la più lunga standing ovation in questa edizione del festival.

22 Maggio 2025

È difficile convertire la durata di una standing ovation in probabilità di vittoria di un premio, ma ci sono casi in cui l’operazione non è neanche così necessaria. Per esempio: se un film riceve quindici minuti di applauso dopo la prima al Festival di Cannes, va da sé che quel film ha quanto meno una concreta possibilità di vincere la Palma d’oro. È il caso, questo, di Sentimental Value di Joachim Trier, il film più applaudito fin qui a Cannes. Lacrime della protagonista Elle Fanning, baci volanti del protagonista Stellan Skarsgård, ringraziamenti al pubblico («stasera siete tutti miei amici») del regista. Le reazioni e le recensioni sono state tutte estasiate, la voce che la Palma d’oro ormai sia assegnata circola liberamente sulla croisette.

Sentimental Value racconta la storia di due sorelle, Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter), che decidono di provare a ricostruire il rapporto con il padre Gustav, mai davvero presente nelle loro vite. Gustav è un regista caduto in disgrazia, un nome un tempo notissimo che adesso cerca disperatamente di finire il film che, ne è convinto, segnerà il suo ritorno al centro del palcoscenico. Nella sinossi del film si legge che Gustav decide di offrire il ruolo di protagonista alla figlia Nora, che di mestiere fa l’attrice. Visto il rifiuto di Nora, Gustav allora sceglie una famosa attrice americana, Rachel Kemp (Elle Fanning), che si ritrova così in mezzo al complicato rapporto tra padre e figlie, complicandolo ulteriormente.

Sabato 24 maggio scopriremo se, per una volta, alla più lunga standing ovation corrisponde anche il premio più ambito. Stando a quello che sappiamo al momento, ci sono quattro film che si contendono la Palma d’oro: Sound of Falling, The Secret Agent (se lo è accaparrato Neon, che che è accaparrata pure Sentimental Value e punta chiaramente alla sesta Palma d’oro in sei anni) di Kleber Mendonça, Un simple accident di Jafar Panahi e Alpha di Julia Ducournau.