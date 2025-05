Per prepararsi al ruolo di giurata del Booker, Sarah Jessica Parker ha detto che sta leggendo due libri al giorno

Ha preso molto sul serio il ruolo, che prevede la lettura di 170 libri entro il 29 luglio.

29 Maggio 2025

Che Sarah Jessica Parker fosse una lettrice molto forte l’abbiamo capito da tempo: l’ennesima conferma è arrivata quando l’abbiamo vista comparire tra i cinque giurati dell’edizione 2025 del prestigioso Booker Prize. Negli anni, la protagonista di Sex & The City è stata spesso paparazzata per le vie di New York con uno o più libri in mano o fotografata mentre leggeva nelle situazioni più disparate, mentre sul suo profilo Instagram da quasi 10 milioni di follower ha sempre dispensato consigli di lettura.

Ora, però, l’attrice ci ha veramente stupito: come ricorda Variety, la giuria del Booker Prize (da non confondere con la sua versione internazionale, l’International Booker Prize, di cui la vincitrice è già stata annunciata, ne parlavamo qui), ha il compito di leggere 170 romanzi. Una bella impresa, forse ancora più ardua di quella richiesta alla giuria dell’Academy, da quest’anno, infatti, “costretta” da un nuovo regolamento a guardare davvero tutti i film nominati agli Oscar prima di votare (a quanto pare no, non era sottinteso). Parker, che è una vera secchiona e non voterebbe mai senza essere perfettamente preparata, ha dichiarato che i libri lei li sta leggendo davvero, tutti e 170: al ritmo di due al giorno. Un’affermazione abbastanza sconcertante, a dire il vero, che Anna Tingley di Variety commenta giustamente così: «O ha più ore al giorno rispetto al resto di noi, o è una lettrice da Guinness dei primati, oppure sta mentendo».

A tutti sarà capitato, magari d’estate, di leggere un libro in un giorno. Ma leggerne 170 con il ritmo di due al giorno sembra davvero un’impresa sovrumana. Per scoprire il frutto degli sforzi di Sarah Jessica Parker e dei suoi compagni di giuria (sperando siano corretti quanto lei) dovremo aspettare il 29 luglio, quando verrà annunciata la dozzina. Il vincitore del Booker Prize 2025 sarà annunciato il 10 novembre e riceverà un premio di 50 mila sterline, oltre alle 2.500 sterline assegnate a ciascuno dei sei autori finalisti.