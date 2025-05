Il bacio tra Pedro Pascal e Alexander Skarsgård è diventato il momento più virale di Cannes

A quanto pare i due sono molto amici: Pascal era tra il pubblico durante la prima di Pillion, film di cui Skarsgård è protagonista.

21 Maggio 2025

Il Festival di Cannes è quasi finito, sabato scopriremo i vincitori ma già si è capito di quali film continueremo a discutere anche dopo che l’ultima Palma sarà stata consegnata. Uno di questi film è Pillion, scritto e diretto da Harry Lighton, adattamento del romanzo Box-Hill di Adam Mars-Jones (pubblicato in Italia da Orville Press), con protagonisti Harry Melling e Alexander Skarsgård. Una prima che ha suscitato un certo entusiasmo, quella di Pillion: standing ovation di sette minuti al Théâtre Debussy, recensioni tutte molto positive e anche il momento virale che non guasta mai quando si tratta di promuovere un film.

Protagonista del momento virale è stato Skarsgård, che chiaramente punta a essere l’uomo più chiacchierato di questa edizione di Cannes e che ha capito che il modo più efficace per riuscirci è stringere un’alleanza con l’altro uomo più chiacchierato del Festival: Pedro Pascal. Il risultato è quello che sicuramente vi sarà capitato di vedere scorrendo il feed in queste ore: alla fine della proiezione di Pillion, Skarsgård va verso il pubblico, si avvicina a Pascal, lo abbraccia e gli dà un bacio. I detective di internet stanno indagando per trovare una risposta alla domanda che tutti stanno facendo: il bacio è stato sulla guancia o sulla bocca?