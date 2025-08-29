Miley Cyrus è diventata la prima celebrity a fare da testimonial a Maison Margiela

La campagna scattata da Paolo Roversi è una rivoluzione nella storia del brand.

29 Agosto 2025

Nei suoi quasi quarant’anni di vita, il brand fondato nel 1988 da Martin Margiela ha sempre scelto di non includere nessuna celebrità nelle sue campagne: fino a oggi, o meglio, ieri. Pubblicata il 28 agosto sull’account Instagram di Margiela, la nuova campagna ha, per la prima volta, una popstar come protagonista. In una serie di splendide fotografie firmate da Paolo Roversi, vediamo Miley Cyrus indossare borse, calzature e capi della collezione Autunno Inverno 2025. «L’artista americana è colta in una nuova luce, essenziale e immersa nei codici fondanti e nelle espressioni archetipiche della maison», si legge nel testo della campagna. «Alcune immagini ritraggono l’artista parzialmente svestita, con il corpo dipinto di bianco in omaggio alla tecnica del bianchetto, introdotta nel 1989, con cui la maison ricopre di bianco gli oggetti». Anche Miley Cyrus dice la sua: «I nudi di Paolo sono iconici e distintivi della sua arte. Posare nuda per una campagna di moda è stato un momento importante: tutto ciò che indossavo era vernice per il corpo e i celebri stivali Tabi dipinti. In quell’istante, Margiela e io siamo diventati una cosa sola».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maison Margiela (@maisonmargiela)

Nonostante l’inequivocabile bellezza delle foto, ci sono anche stati dei commenti negativi, soprattutto tra i fan più accaniti del brand. Un po’ perché, come detto, la scelta di una celebrity non fa parte del Dna di Margiela, che fin dalla fondazione nel 1988 ha seguito un percorso preciso e coerente. Martin Margiela ha sempre operato in un rigoroso anonimato (non ha mai rilasciato interviste di persona), e anche dopo la sua uscita, nel 2009, il brand è passato alla guida di un team di designer anonimi: il rifiuto di legarsi, anche nelle campagne, a un volto o una personalità nello specifico, faceva parte di una linea di pensiero che distingueva Margiela da tutti gli altri. Oltre a questo, le critiche che circolano sui social sono legate anche alla scelta, tra tutte le celebrity, dell’onnipresente Miley Cyrus, appena vista nelle campagne di Gucci (per la nuova fragranza Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense) e Dolce & Gabbana (la collezione Autunno Inverno 2024 scatatta da Steven Meisel e la linea eyewear, scattata da Mert Alas). Comunque la si pensi, è sicuramente un’occasione per ragionare su come e quanto il rapporto tra la moda e il celebrity marketing stia cambiando.