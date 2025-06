Jonathan Anderson è il nuovo Direttore creativo di Dior

Debutta con la collezione maschile il prossimo 27 giugno, ma sarà responsabile anche delle linee Haute Couture e delle collezioni femminili.

02 Giugno 2025

A pochi giorni dall’annuncio della separazione con Maria Grazia Chiuri, Dior annuncia che il nuovo Direttore creativo della Maison sarà Jonathan Anderson. Lo scorso aprile, in una modalità piuttosto inusuale, il presidente e amministratore delegato di LVMH Bernard Arnault aveva confermato durante l’assemblea annuale con gli azionisti che Anderson sarebbe stato il nuovo Direttore creativo di Dior Men, dopo l’uscita di Kim Jones a gennaio. Il debutto con la collezione maschile è previsto per il prossimo 27 giugno a Parigi. Ora però, come anticipato dalle voci che si susseguono ormai da mesi, arriva la conferma ufficiale: lo stilista nordirlandese si occuperà delle linee Haute Couture, Womenswear e Menswear: «Per la prima volta da quando Monsieur Dior era alla guida di Christian Dior Couture, un Direttore Creativo lavorerà su tutte le collezioni donna, uomo e haute couture, rafforzando ulteriormente la sua visione creativa globale», si legge nella nota ufficiale.

Delphine Arnault, Presidente e Amministratore Delegato di Christian Dior Couture, ha detto: «Sono lieta di dare il benvenuto a Jonathan Anderson alla guida delle creazioni femminili e maschili della Maison. Ho seguito la sua carriera con grande interesse da quando è entrato a far parte del gruppo LVMH oltre dieci anni fa. Sono convinta che porterà una visione creativa e moderna alla nostra Maison, ispirata alla favolosa storia di Monsieur Dior e ai codici da lui creati. Sarà supportato dai nostri team e dai nostri straordinari Atelier, che daranno vita alla sua creatività». Ha aggiunto Bernard Arnault: «Jonathan Anderson è uno dei più grandi talenti creativi della sua generazione. La sua incomparabile firma artistica sarà una risorsa fondamentale per scrivere il prossimo capitolo della storia della Maison Dior». «È un grande onore entrare a far parte della Maison Dior come Direttore Creativo delle collezioni donna e uomo. Sono sempre stato ispirato dalla ricca storia di questa Maison, dalla sua profondità e dalla sua empatia. Non vedo l’ora di lavorare al fianco dei suoi leggendari Atelier per creare il prossimo capitolo di questa incredibile storia», ha aggiunto infine lo stesso Anderson.