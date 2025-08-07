Hype ↓
News ↓
15:44 giovedì 7 agosto 2025
Instagram si è “ispirato” di nuovo a TikTok e ha introdotto la funzione repost Tra le nuove funzioni introdotte dall’ultimo aggiornamento ce n’è una che lo farà somigliare ancora di più al social rivale.
La rapper Lil Tay ha aperto OnlyFans appena compiuti i 18 anni e ha raccolto 1 milione di dollari in 3 ore Il suo è il nuovo record per quanto riguarda la velocità dei guadagni e batte quelli precedenti di Bhad Bhabie e Bella Thorne.
Al concerto delle Blackpink a Milano c’era anche Giorgia Meloni Dopo aver dato l’ultimo via libera al ponte sullo Stretto, la premier ha accompagnato la figlia all’attesissimo concerto della band coreana.
Il vero re dell’estate cinematografica potrebbe non essere Pedro Pascal Tre film in contemporanea nelle sale statunitensi è l’impressionante risultato raggiunto da Pascal…e da un inaspettato rivale.
È in corso un torneo di scacchi per stabilire qual è l’AI più intelligente Gemini, DeepSeek e ChatGPT si stanno sfidando in un torneo commentato in diretta da grandi campioni “umani” del gioco.
James Cameron ha detto che il film su Hiroshima sarà il più difficile mai realizzato Il regista di Titanic e Avatar ha spiegato che sarà una sfida tecnica ma anche umana e che potrebbe anche «non essere all'altezza del compito».
Un zoo danese cerca animali domestici indesiderati per sfamare i suoi predatori Piccoli animali da cortile e cavalli potranno essere donati per ricreare la catena alimentare naturale di tigri, leoni e linci in cattività.
Ne Zha 2, il film d’animazione con il maggior incasso nella storia del cinema, arriva anche in Italia Minerva Pictures lo porterà nei nostri cinema entro la fine del 2025, mentre negli Stati Uniti arriverà ad agosto con A24.
Internet

Instagram si è “ispirato” di nuovo a TikTok e ha introdotto la funzione repost

Tra le nuove funzioni introdotte dall’ultimo aggiornamento ce n’è una che lo farà somigliare ancora di più al social rivale e che vuole rafforzare la community interna.

07 Agosto 2025

Che Instagram si muova sempre più nel solco di TikTok non è una novità da anni. Tanto che osservando i profili e la home page dedicata si nota immediatamente come gli scatti degli utenti occupino sempre più una posizione defilata rispetto a reel e contenuti video in formato verticale. Instagram come album virtuale insomma è un lontano ricordo dei primi, attempati utenti, laddove la piattaforma per sopravvivere si è sempre più spostata nel solco dell’esperienza di fruizione tipica del popolare rivale TikTok. Il suo modello è già implementato da quasi tutte le piattaforme social e oltre, vedi il successo raccolto nel tempo anche dagli shorts di YouTube. 

Tra le funzioni che Instagram ha deciso di fare fare proprie c’è ora anche quella dei repost. Come spiegato nel blog ufficiale della piattaforma, non si tratta di una novità del tutto inedita, quanto piuttosto di un’espansione della precedente modalità di condivisione dei contenuti. Gli utenti infatti potevano già condividere i contenuti altrui, video e post, ma solo nelle proprie storie, quindi con una durata di sole ventiquattro ore. 

A breve invece tutti gli utenti troveranno accanto ai reel un nuovo pulsante (una doppia freccia rettangolare) che consentirà di condividere contenuti altrui in maniera permanente, dato che ogni profilo avrà una nuova schermata dedicata proprio ai contenuti ripostati da altri. Questo permetterà per esempio ai profili di creare collezioni di contenuti rilevanti su uno specifico argomento oppure ai brand di raccogliere le collaborazioni con gli influencer (e viceversa). 

Insieme a una seconda novità introdotta nell’ultimo aggiornamento – la possibilità nella scheda reel di visionare i contenuti a cui i contatti hanno lasciato cuori o commenti – appare evidente il tentativo della piattaforma di permettere agli utenti di dare visibilità ai contenuti preferiti e di ricreare un po’ di quell’effetto “passaparola” che limitazioni precedenti (il numero di cuori, la possibilità di vedere chi ha lasciato effettivamente un mi piace) aveva ridotto. 

Articoli Suggeriti
Internet
È in corso un torneo di scacchi per stabilire qual è l’AI più intelligente

Gemini, DeepSeek e ChatGPT si stanno sfidando in un torneo commentato in diretta da grandi campioni “umani” del gioco.

Internet
Negli Stati Uniti stanno usando l’audio della litigata tra Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio per spaventare i lupi

Gli allevatori confermano che l’audio tratto dal film si è rivelato efficace per tenere lontani i predatori e salvare le mandrie.
Leggi anche ↓
Internet
È in corso un torneo di scacchi per stabilire qual è l’AI più intelligente

Gemini, DeepSeek e ChatGPT si stanno sfidando in un torneo commentato in diretta da grandi campioni “umani” del gioco.

Internet
Negli Stati Uniti stanno usando l’audio della litigata tra Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio per spaventare i lupi

Gli allevatori confermano che l’audio tratto dal film si è rivelato efficace per tenere lontani i predatori e salvare le mandrie.

Internet
La vera star del Gran premio d’Ungheria, a sorpresa, è stato il protagonista di un vecchio meme

Nonostante la debacle Ferrari e la crisi di nervi di Leclerc e Hamilton, a tenere banco sui social è stata la presenza di Harold.

Internet
Il nuovo regolamento per la tutela dei minori online in Regno Unito ha bloccato i post sulla guerra in Ucraina e Gaza

Sono stati tra i primi contenuti online a essere oscurati dalle nuove regolamentazioni inglesi, prima di pornografia e video violenti.

Internet
La campagna pubblicitaria di Sydney Sweeney per American Eagle è sempre più un caso politico

Dopo le polemiche sullo slogan scelto per accompagnare le foto a difendere l’attrice è intervenuta anche la Casa Bianca.

Internet
Dopo otto anni di studio non stop, la Lofi Girl si è finalmente diplomata

Il volto dell’amatissimo canale YouTube ha mostrato il diploma su TikTok, dopo aver tenuto compagnia a milioni di studenti e lavoratori.