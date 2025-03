Cultura

I Fontaines D.C. hanno fatto una bellissima cover di “Heart-Shaped Box” dei Nirvana

Cucendola assieme a "Can You Feel My Heart" dei Bring Me The Horizon.

21 Marzo 2025

Like A Version è una webserie australiana in cui musicisti famosi fanno le cover di canzoni di altri musicisti famosi (che questa sia una formula che funzioni in Italia lo sappiamo benissimo, visto quanto ci piace la serate delle cover di Sanremo). Gli ospiti dell’ultima puntata dello show sono stati i Fontaines D.C., che hanno eseguito la loro versione di due canzoni amatissime: “Can You Feel My Heart” dei Bring Me The Horizon e “Heart-Shaped Box” dei Nirvana. A rendere speciale l’esibizione dei Fontaines D.C. è stato il modo in cui hanno cucito assieme le due canzoni: il frontman Grian Chatten finisce di cantare “Can You Feel My Heart” e subito riparte, sussurrando il verso iniziale e il ritornello di “Heart-Shaped Box”.

La scelta di “attaccare” le due canzoni in questa maniera l’hanno spiegata in un video che racconta il dietro le quinte dell’esibizione, anche questo disponibile su YouTube. Conor Curley racconta di essere particolarmente legato a questo pezzo, uno dei primi che ha imparato a suonare alla chitarra. Durante le prove, «Grian a un certo punto si è messo a cantarla mentre accordavamo gli strumenti e tutti ci siamo chiesti se non fosse il caso di fare la cover di quella». Alla fine, però, hanno deciso di inserire parti di “Heart-Shaped Box” in “Can You Feel My Heart”. La canzone dei Bring Me The Horizon, ha spiegato sempre Curley, «ha un sound, degli elementi elettronici e, in generale, un’atmosfera che si avvicina molto a quello che abbiamo fatto con il nostro ultimo disco, Romance. E poi è una canzone triste e bellissima».