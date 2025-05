Per la prima volta nella storia dell’Eurovision, in finale ci saranno tre canzoni in italiano

A Lucio Corsi e la sua "Volevo essere un duro" si sono uniti Gabry Ponte con "Tutta l'Italia" e Tommy Cash con "Espresso macchiato".

14 Maggio 2025

C’è anche un po’ d’Italia, si dice in questi casi, usando una canzonatissima formula del giornalistese. Ce n’è anche un po’ troppa, forse, nella finale dell’Eurovision 2025. Dopo la prima semifinale del Festival della canzone europea, infatti, abbiamo la certezza di un fatto storico: per la prima volta ci saranno tre canzoni in italiano a contendersi il trofeo dell’Eurovision. Questo, ovviamente, se considerate italiano la lingua in cui è cantata “Espresso macchiato” di Tommy Cash.

Oltre al rapper estone (che all’Italia si è particolarmente affezionato) in finale è arrivato anche Gabry Ponte con la sua “Tutta l’Italia”. Ora, lungi da noi prenderci meriti che non abbiamo, lungi da noi dire “ve lo avevamo detto”. Però ve lo avevamo detto: prima ancora che uscisse vincitore da Una voce per San Marino, scrivevamo che “Solo Gabry Ponte può sbancare l’Eurovision“. Sbancare non ha ancora sbancato, ma non era nemmeno scontato che arrivasse in finale. Fatto che, tra l’altro, sembra abbia fatto innervosire proprio Tommy Cash, secondo il quale Ponte non merita di stare dove sta perché «non è nemmeno un cantante». «Non merita risposta», il commento di Ponte.

In finale c’è già Lucio Corsi, invece, con la sua “Volevo essere un duro”. I bookmaker non lo hanno inserito tra i tradizionali cinque favoriti alla vittoria (quest’anno davanti a tutti ci sono gli svedesi KAJ con il brano “Bara Bada Bastu”), però vai a sapere: l’Eurovision potrebbe trarre ispirazione dal conclave e scegliere la sorpresa. In attesa della finale del 17 maggio, qui sotto trovate i Paesi che hanno superato la prima semifinale.