16:12 lunedì 13 ottobre 2025
Al Pacino ha detto che è solo grazie a un cazziatone di Diane Keaton che non ha perso tutti i suoi soldi L'attrice sgridò sia lui che il suo avvocato e lo costrinse a riprendere il controllo delle sue finanze, dandogli dell'idiota.
Secondo l’Onu, il 92 per cento delle abitazioni nella Striscia di Gaza è stato distrutto e chi sta tornando a casa trova solo macerie I pochi edifici ancora in piedi sono comunque inagibili, gravemente danneggiati o inabitabili.
Woody Allen ha raccontato il suo primo incontro con Diane Keaton in un lungo e bellissimo omaggio all’attrice  Su The Free Press, Allen ha ricordato la prima volta che la vide, nel 1969, durante le prove di Provaci ancora, Sam.
Una streamer ha partorito in diretta su Twitch e il Ceo di Twitch le ha scritto in chat durante la diretta per congratularsi con lei Durante il parto, Fandy ha continuato a interagire con gli spettatori nella chat, parlando tra una contrazione e l'altra e facendo pure delle battute.
Bret Easton Ellis ha stroncato Una battaglia dopo l’altra dicendo che è un film brutto e che piace solo perché è di sinistra Lo scrittore e sceneggiatore ha utilizzato il suo podcast per criticare quella che considera una reazione eccessiva dell'industria al film di Anderson
È uscito il primo trailer di Father Mother Sister Brother, il film con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’oro a Venezia Nelle sale americane lo distribuirà Mubi a partire dal 24 dicembre, in Italia invece lo porterà Lucky Red.
L’unico uomo ad aver fatto ricorso in appello nel processo Pelicot in secondo grado ha preso una pena più severa di quella presa in primo grado Husamettin Dogan era stato condannato a 9 anni nel primo processo. Alla fine di quello d'appello, la sua condanna è salita a 10 anni.
Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».
Al Pacino ha detto che è solo grazie a un cazziatone di Diane Keaton che non ha perso tutti i suoi soldi

L'attrice sgridò sia lui che il suo avvocato e lo costrinse a riprendere il controllo delle sue finanze, dandogli dell'idiota.

13 Ottobre 2025

Come speso accade quando muore una star molto amata, in queste ore i media e i cinefili stanno condividendo aneddoti e storie relativi a Diane Keaton. La scomparsa dell’attrice nelle scorse ore ha generato attestati di stima e affetto in tutta Hollywood, tra cui quello molto toccante di Woody Allen. Tra le storie più curiose e meno note riemerse in queste ore c’è un aneddoto che riscrive il rapporto tra i protagonisti de Il Padrino in maniera opposta. Se Diane Keaton infatti nel film interpreta Kay, la moglie un po’ ingenua che per lungo tempo non capisce la vera natura dell’attività del marito Michael Corleone, nella realtà è stata lei ad aprire gli occhi a Al Pacino, salvandogli il conto in banca. 

Leggi anche: Woody Allen ha raccontato il suo primo incontro con Diane Keaton in un lungo omaggio all’attrice 

Nella sua biografia Sonny Boy Al Pacino ha raccontato nel dettaglio come negli anni ’80 fosse rimasto senza soldi nonostante avesse guadagnato in pochi anni più di cinquanta milioni di dollari, grazie a grandi successi come la trilogia de Il padrino. La colpa era di un contabile corrotto poi finito in prigione, che aveva usato i suoi soldi per mettere in piedi uno schema Ponzi. Al Pacino si fidava ciecamente di lui e gli lasciava perfino firmare i suoi assegni, senza controllare come venissero spesi i suoi soldi. Come ha ricordato Al Pacino in un’intervista riemersa sui social in queste ore, di fronte alle proteste dell’avvocato circa la libertà del suo cliente di gestire il suo denaro, pare che l’attrice si mise a urlare: «Sai lui chi è? Sai chi è? No non lo sai. Lui è un’idiota! Un’idiota! E tu ti devi prendere cura di lui»

