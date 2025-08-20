Hype ↓
16:01 mercoledì 20 agosto 2025
In Repubblica Ceca una politica si è ritirata dalle elezioni perché accusata di aver assoldato un sicario per uccidere un cane Margita Balaštíková, però, nega tutto: non ha mai voluto uccidere il cane, solo rovinare la vita al padrone, il suo ex marito.
Il prossimo film di Danny Boyle sarà un biopic su Rupert Murdoch Si intitolerà Ink e, stando alle indiscrezioni, a interpretare Murdoch sarà Guy Pearce.
Se gruppi Facebook come “Mia Moglie”, in cui uomini pubblicano foto delle compagne senza il loro consenso, rimangono aperti è anche per colpa dell’AI Se ne sta parlando moltissimo dopo la denuncia della scrittrice Carolina Capria: il gruppo, a cui sono iscritti 32 mila uomini, è aperto da 6 anni.
In Lituana gli studenti delle elementari e delle medie impareranno a pilotare droni per essere pronti in caso di invasione russa Agli studenti verrà insegnato a costruire e pilotare droni per aumentare il potenziale difensivo in vista di un potenziale attacco russo.
Tarantino ha detto di aver cancellato The Movie Critic quando si è accorto che il critico cinematografico è il mestiere più noioso del mondo «Nessuno vuole vedere un film su un critico cinematografico», ha spiegato, ospite del podcast The Church of Tarantino.
Associated Press non pubblicherà più recensioni letterarie perché a leggerle sono rimasti in pochissimi E a organizzarle, programmarle, scriverle ed editarle ci vuole invece molto tempo e molta fatica, ha spiegato l'azienda.
Il completo, che forse non è un completo, indossato da Zelensky nell’incontro con Trump ha causato un enorme litigio tra gli scommettitori online Milioni scommessi sul fatto che Zelensky avrebbe o non avrebbe indossato un completo. E ora una accesissima discussione attorno alla domanda: ma è un completo, quello?
A quanto pare Lana Del Rey è molto arrabbiata con Ethel Cain, ma nessuno ha ancora capito perché Le ha lanciato una frecciatina in una traccia del nuovo album e l'ha bloccata su Instagram: perché ce l'abbia così tanto con Cain, però, non è chiaro.
Cultura

Il prossimo film di Danny Boyle sarà un biopic su Rupert Murdoch

Si intitolerà Ink e, stando alle indiscrezioni, a interpretare Murdoch sarà Guy Pearce.

20 Agosto 2025

Dopo il successo di 28 anni dopo uno dei film più belli dell’anno, secondo noiDanny Boyle ha deciso il suo prossimo progetto: racconterà la vita di Rupert Murdoch in un biopic intitolato Ink, come riporta Deadline. Secondo le indiscrezioni, l’attore scelto per interpretare Murdoch sarebbe Guy Pearce, ormai uno specialista nell’interpretare capitani d’industria veri e finti (l’ultimo in ordine cronologico è stato Harrison Lee Van Buren in The Brutalist). Altra scelta di cast, questa già confermata, è Jack O’Connell, che interpreterà Larry Lamb, l’uomo al quale Murdoch affidò la direzione del Sun dopo averlo acquistato, nel 1969. Le riprese dovrebbero iniziare a ottobre.

Ink, il film, è tratto da Ink, l’opera teatrale, scritta da James Graham. Sarà sempre lui a curare la sceneggiatura dell’adattamento cinematografico. «An explosive cinematic rollercoaster», così viene entusiasticamente definito Ink, sempre su Deadline. La storia, ovviamente, non racconterà solo l’ascesa di Murdoch verso il potere e la ricchezza, ma anche la nascita del moderno tabloid. Da quel poco di sinossi che è stata già diffusa, infatti, sappiamo che il tema centrale del film sarà «l’invenzione di un nuovo modo di fare le news, uno pensato per dare al pubblico esattamente ciò che vuole e, in questo modo, cambiare per sempre il mondo dei media». Da sottolineare il fatto che gli autori di questa invenzioni vengono definiti sì dei visionari ma anche dei misfits, dei disadattati.

