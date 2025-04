Moltissime persone stanno vedendo il film Conclave per capire come funziona il conclave

Il film di Edward Berger è più popolare adesso di quando è uscito nelle sale, almeno a giudicare da quanto se ne sta parlando sui social.

22 Aprile 2025

Nel momento in cui scriviamo, tra i torrent più scaricati su PirateBay (e quindi tra i torrent più scaricati al mondo) c’è quello di Conclave, il film di Edward Berger con protagonisti Ralph Fiennes, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, nove candidature agli Oscar, quattro statuette vinte ai Bafta, un Golden Globe per la Miglior sceneggiatura. Nel momento in cui scriviamo, #Conclave (vale sia per il film che per l’elezione) è anche uno degli hashtag più trafficati su X. Negli Stati Uniti, Amazon ha annunciato che il film arriverà sulla piattaforma alla mezzanotte di oggi, 22 aprile (sicuramente l’uscita era pianificata da tempo, ma il tempismo è comunque incredibile). Sul Guardian, Adriana Horton intervista diversi esperti per rispondere alla domanda “quanto c’è di vero nel film Conclave?”.

Sui social, gli inviti a vedere e rivedere il film non si contano. I meme, ovviamente, vengono un tanto al mazzo: ci sono quelli che ironizzano sul film e quelli che ironizzano sulle persone che si improvvisano vaticanisti avendo come unica esperienza nel campo, appunto, la visione di Conclave. Resta il fatto, però, che il film di Berger è indubbiamente più popolare adesso di quando è uscito. Vedremo nei prossimi giorni quante persone scaricheranno quel torrent e quante guarderanno il film su Prime Video, quante continueranno a usare l’hashtag e quanti altri articoli di giornale usciranno sull’argomento. Non ci sarebbe da stupirsi affatto se i distributori decidessero di riportare il film in sala. D’altronde, come hanno stanno sottolineando diversi utenti in queste ore, il prossimo sarà il primo conclave della storia a essere iper analizzato sui social. L’ultimo si è tenuto 13 anni fa, inutile dire quanto meno pervasive fossero le piattaforme all’epoca. Oggi, assistiamo praticamente in diretta all’apposizione dei sigilli al Palazzo apostolico, una delle procedure che seguono la morte del Pontefice. Manco a dirlo, c’è una scena identica in Conclave che tutti stanno citando per dire che loro sanno già come funziona tutto.

La differenza tra ieri e oggi la stiamo già vedendo, in realtà. Tredici anni fa, chi avrebbe mai immaginato che sarebbe esistito un profilo X dedicato esclusivamente al conclave, un profilo in cui si raccolgono dettagliatissime infografiche, previsioni sui più papabili tra i papabili degne delle migliori agenzie di scommesse, meme e retroscena politici? Soprattutto, chi avrebbe mai immaginato che questo profilo si sarebbe chiamato Pope Crave (un gioco di parole che riprende il nome di un altro popolarissimo profilo, Pop Crave)?