Charli XCX farà il suo esordio come attrice alla Mostra del cinema di Venezia

In un film fantasy che si chiama "100 Nights of Hero".

23 Luglio 2025

Non di sola brat vive Charli XCX: negli ultimi tempi la star si è dimostrata molto attiva sul fronte cinematografico, aggiornando continuamente il suo seguitissimo profilo su Letterboxd e reinventandosi come produttrice del nuovo film di Takeshi Miike di cui sarà anche protagonista. Il suo esordio cinematografico arriva poco dopo il suo invidiatissimo matrimonio low-key, di cui avrete sicuramente visto circolare le foto: alla Mostra del cinema di Venezia, infatti, c’è anche 100 Nights of Hero di Julia Jackman. Diretto da Julia Jackman, è tra i titoli selezionati per la 40ª Settimana Internazionale della Critica di Venezia, dove sarà presentato fuori concorso come film di chiusura della sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia. 100 Nights Of Hero è uno dei tre lungometraggi britannici presenti nel programma della Settimana della Critica 2025, insieme a Ish di Imran Perretta e Straight Circle di Oscar Hudson, questi ultimi entrambi in concorso. Basato sull’omonima graphic novel di Isabel Greenberg del 2016 e ambientato in un mondo fantastico, il film racconta la storia di una donna il cui marito parte per un viaggio d’affari, mentre lei inizia a provare sentimenti proibiti per la sua cameriera. Insieme a Charli XCX nel cast ci sono anche Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El Masry, Richard E. Grant e Felicity Jones.