12:10 martedì 2 settembre 2025
Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.
La turistificazione in Albania è stata così veloce che farci le vacanze è diventato già troppo costoso I turisti aumentano sempre di più, spendono sempre di più, e questo sta causando gli ormai soliti problemi ai residenti.
Nell’assurdo piano di Trump per costruire la cosiddetta Riviera di Gaza ci sono anche delle città “governate” dall’AI Lo ha rivelato il Washington Post, che ha pubblicato parti di questo piano di ricostruzione di Gaza che sembra un (brutto) racconto sci-fi.
Stasera La chimera di Alice Rohrwacher arriva per la prima volta in tv, su Rai 3 Un film d'autore per festeggiare l'apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2025.
Emma Stone, che in Bugonia interpreta una donna accusata di essere un alieno, crede nell’esistenza degli alieni E ha spiegato anche perché: lo ha capito guardando la serie Cosmos di Carl Sagan.
Miley Cyrus è diventata la prima celebrity a fare da testimonial a Maison Margiela La campagna scattata da Paolo Roversi è una rivoluzione nella storia del brand.
Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la tracklist completa del disco.
Il Van Gogh Museum di Amsterdam rischia la chiusura a causa di lavori di ristrutturazione troppo costosi Lo dice il museo stesso: servono 121 milioni di euro per mettere a posto la struttura. Il Van Gogh Museum pretende che a pagare sia il governo olandese. Il governo olandese non è d'accordo.
Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente

Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.

02 Settembre 2025

Nestlé ha un nuovo amministratore delegato, si chiama Philipp Navratil. Il precedente amministratore delegato, Laurent Freixe, è stato licenziato a causa di una «relazione romantica segreta» con un/una dipendente, una relazione che costituisce una violazione del codice di condotta che tutti gli impiegati di Nestlé devono rispettare, Ceo compreso.

Come riporta il Guardian, Freixe è stato congedato dall’azienda per cui lavorava da 40 anni al termine di un’indagine interna condotta dai colleghi Paul Bulcke, presidente del consiglio d’amministrazione, e Pablo Isla, lead independent director. «È una decisione necessaria. I valori di Nestlé sono le fondamenta di questa azienda. Ringrazio Laurent per tutti i suoi anni di lavoro», ha spiegato Bulcke nel comunicato stampa in cui si annuncia la decisione. A parte la menzione della «undisclosed romantic relationship», l’azienda non fa nessun altro riferimento alle circostanze del licenziamento di Freixe. Per ovvi motivi di privacy, non si sa nulla della persona con la quale l’ex Ceo avrebbe avuto questa relazione romantica segreta.

Il licenziamento di Freixe a causa di una relazione romantica “clandestina” è la conferma che questa è stata un’estate piuttosto sfortunata, da questo punto di vista, per i Ceo delle multinazionali. Il riferimento è, ovviamente, al cosiddetto cold kiss-gate, la relazione extraconiugale tra l’ex Ceo di Astronomer Andy Byron e l’ex Chief People Officer della stessa azienda, Kristin Cabot, scoperti a causa della kiss cam al concerto dei Coldplay.

