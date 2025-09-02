Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente

Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.

02 Settembre 2025

Nestlé ha un nuovo amministratore delegato, si chiama Philipp Navratil. Il precedente amministratore delegato, Laurent Freixe, è stato licenziato a causa di una «relazione romantica segreta» con un/una dipendente, una relazione che costituisce una violazione del codice di condotta che tutti gli impiegati di Nestlé devono rispettare, Ceo compreso.

Come riporta il Guardian, Freixe è stato congedato dall’azienda per cui lavorava da 40 anni al termine di un’indagine interna condotta dai colleghi Paul Bulcke, presidente del consiglio d’amministrazione, e Pablo Isla, lead independent director. «È una decisione necessaria. I valori di Nestlé sono le fondamenta di questa azienda. Ringrazio Laurent per tutti i suoi anni di lavoro», ha spiegato Bulcke nel comunicato stampa in cui si annuncia la decisione. A parte la menzione della «undisclosed romantic relationship», l’azienda non fa nessun altro riferimento alle circostanze del licenziamento di Freixe. Per ovvi motivi di privacy, non si sa nulla della persona con la quale l’ex Ceo avrebbe avuto questa relazione romantica segreta.

Il licenziamento di Freixe a causa di una relazione romantica “clandestina” è la conferma che questa è stata un’estate piuttosto sfortunata, da questo punto di vista, per i Ceo delle multinazionali. Il riferimento è, ovviamente, al cosiddetto cold kiss-gate, la relazione extraconiugale tra l’ex Ceo di Astronomer Andy Byron e l’ex Chief People Officer della stessa azienda, Kristin Cabot, scoperti a causa della kiss cam al concerto dei Coldplay.