20:27 martedì 16 settembre 2025
Amanda Knox è la prima ospite della nuova stagione del podcast di Gwyneth Paltrow Un’intervista il cui scopo, secondo Paltrow, è «restituire ad Amanda la sua voce», ma anche permetterle di promuovere il suo Substack.
Luigi Mangione non è più accusato di terrorismo ma rischia comunque la pena di morte L'accusa di terrorismo è caduta nel processo in corso nello Stato di New York, ma è in quello federale che Mangione rischia la pena capitale.
Dopo i meme, i videogiochi, le carte collezionabili e gli spettacoli a Broadway, adesso l’Italian Brainrot arriva anche nei parchi giochi italiani Da fenomeno più stupido e interessante di internet alla vita vera, al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma.
È morto Robert Redford, una leggenda del cinema americano Aveva 89 anni, nessun attore americano ha saputo, come lui, fare film allo stesso tempo nazional popolari e politicamente impegnati.
La prima puntata del podcast di Charlie Kirk dopo la sua morte è stata trasmessa dalla Casa Bianca e l’ha condotta JD Vance Il vicepresidente ha ribadito che non ci può essere pacificazione con le persone che hanno festeggiato o minimizzato la morte di Kirk.
Tra i film candidati a rappresentare l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale ci sono praticamente tutti i film usciti in Italia quest’anno Tranne La grazia di Paolo Sorrentino, ma non per volontà: la sua assenza è solo una questione burocratica.
A Lampedusa sono arrivati tre immigrati palestinesi a bordo di una moto d’acqua I tre hanno usato ChatGPT per pianificare la rocambolesca fuga verso l’Europa, seminando le motovedette tunisine per arrivare in Italia.
Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.
Pop

Dopo i meme, i videogiochi, le carte collezionabili e gli spettacoli a Broadway, adesso l’Italian Brainrot arriva anche nei parchi giochi italiani

Da fenomeno più stupido e interessante di internet alla vita vera, al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma.

16 Settembre 2025

I personaggi del Brainrot, dopo aver accumulato milioni di visualizzazioni su TikTok, essere diventati protagonisti di due videogiochi (entrambi delle truffe, probabilmente) e di uno spettacolo di Broadway finito in una prevedibilissima caciara, adesso diventano anche uno spettacolo  portato nei parchi giochi d’Italia. Per la precisione, il passaggio da metaverso a realtà si trova al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma, dove per tutti i fine settimana di settembre i personaggi dell’Italian Brainrot, versione gommapiuma e ossa, incontreranno gli spettatori.

Leggi anche: L’Italian Brain Rot è la cosa più stupida e interessante successa su internet nel 2025

Dal tutto esaurito a Broadway (con annessa invasione di Times Square per protestare contro l’arresto di Tung Tung Tung Sahur) alla provincia di Roma il passo è breve. Si tratta della versione dei personaggi targata Skifidol, l’azienda italiana che ha recentemente lanciato una linea di carte collezionabili basate sui vari mostri e umanoidi che popolano l’universo dell’Italian Brainrot. Tralalero Tralala, Ballerina Cappuccina, Cappuccino Assassino e Tung Tung Tung Sahur incontreranno dal vivo i loro fan, non saranno semplici comparse ma mascotte da toccare, abbracciare e fotografare. Parallelamente agli spettacoli sarà anche possibile scambiare pupazzi e carte collezionabili a tema con gli altri appassionati dell’Italian Brainrot. E ci sarà anche un ristorante a tema, ovviamente.

Leggi anche: A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie alla collaborazione con Officina Comunicazione e Panini, ogni giovane che parteciperà all’evento riceverà in omaggio un poster esclusivo con un personaggio Skifidol Italian Brainrot, un universo psichedelico abitato da 150 personaggi, 50 dei quali speciali, da raccogliere in un album come le più classiche collezioni Panini.

