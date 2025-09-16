Dopo i meme, i videogiochi, le carte collezionabili e gli spettacoli a Broadway, adesso l’Italian Brainrot arriva anche nei parchi giochi italiani

Da fenomeno più stupido e interessante di internet alla vita vera, al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma.

16 Settembre 2025

I personaggi del Brainrot, dopo aver accumulato milioni di visualizzazioni su TikTok, essere diventati protagonisti di due videogiochi (entrambi delle truffe, probabilmente) e di uno spettacolo di Broadway finito in una prevedibilissima caciara, adesso diventano anche uno spettacolo portato nei parchi giochi d’Italia. Per la precisione, il passaggio da metaverso a realtà si trova al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma, dove per tutti i fine settimana di settembre i personaggi dell’Italian Brainrot, versione gommapiuma e ossa, incontreranno gli spettatori.

Dal tutto esaurito a Broadway (con annessa invasione di Times Square per protestare contro l’arresto di Tung Tung Tung Sahur) alla provincia di Roma il passo è breve. Si tratta della versione dei personaggi targata Skifidol, l’azienda italiana che ha recentemente lanciato una linea di carte collezionabili basate sui vari mostri e umanoidi che popolano l’universo dell’Italian Brainrot. Tralalero Tralala, Ballerina Cappuccina, Cappuccino Assassino e Tung Tung Tung Sahur incontreranno dal vivo i loro fan, non saranno semplici comparse ma mascotte da toccare, abbracciare e fotografare. Parallelamente agli spettacoli sarà anche possibile scambiare pupazzi e carte collezionabili a tema con gli altri appassionati dell’Italian Brainrot. E ci sarà anche un ristorante a tema, ovviamente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie alla collaborazione con Officina Comunicazione e Panini, ogni giovane che parteciperà all’evento riceverà in omaggio un poster esclusivo con un personaggio Skifidol Italian Brainrot, un universo psichedelico abitato da 150 personaggi, 50 dei quali speciali, da raccogliere in un album come le più classiche collezioni Panini.