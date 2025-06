Il designer delle T-shirt più amate dalle celebrity è un bambino di 11 anni

Si chiama Dylan e tra i suoi clienti può già vantare Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Pharrell, A$AP Rocky, Jamie Lee Curtis e Pierpaolo Piccioli.

05 Giugno 2025

La maglietta indossata da Elle Fanning a Cannes per il photocall di Sentimental Value recita “Joachim Trier Summer”, in omaggio al regista norvegese di uno dei film più acclamati di questa edizione del Festival. La T-shirt indossata dall’attrice ha subito generato grande curiosità online grazie al lettering accattivante e all’estetica un po’ infantile. A firmarla è il brand Dylan’s T-Shirt Club, specializzato in T-shirt disegnate a mano, tutte opere dell’ingegno del fondatore. Tra i suoi clienti abituali ci sono Michelle Pfeiffer, Pharrell, A$AP Rocky, Jamie Lee Curtis (solo per citarne alcuni) e anche il “collega” Pierpaolo Piccioli, per il quale cui il designer ha realizzato una maglietta con un suo autoritratto.

Nulla di così bizzarro, se non fosse che il fondatore di Dylan’s T-Shirt Club ha 11 anni. Ne aveva appena 6 quando la nonna artista gli regalò un set di pennarelli per stoffa con cui realizzò la sua prima maglietta (sopra fece il disegno di un mostro), dato che non ne trovava in commercio di abbastanza originali. Le T-shirt di Dylan’s T-Shirt Club sono disegnate e colorate tutte da lui, si tratta di pezzi unici, numerati dall’artista e col nome del destinatario scritto con pennarello rosa fluo.

Come ha fatto un ragazzino di Los Angeles a fondare un brand così amato dalle star? Il merito è della mamma di Dylan, Samantha McMillen, che lo ha aiutato a lanciare il suo marchio ed è stata la sua principale fonte d’ispirazione. McMillen infatti è una famosa stylist che lavora con molte celebrità di Los Angeles, tra cui la stessa Elle Fanning. Il papà invece lo aiuta a curare le logistica e a scattare le foto delle sue creazioni per il sito ufficiale e l’account Instagram dedicato.

In un’intervista realizzata con Dazed, Dylan ha spiegato che spera in futuro di vestire altri musicisti come Eminem e Billie Eilish e magari collaborare con Lego, essendo un grande appassionato di mattoncini.