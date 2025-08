È in corso un torneo di scacchi per stabilire qual è l’AI più intelligente

Gemini, DeepSeek e ChatGPT si stanno sfidando in un torneo commentato in diretta da grandi campioni “umani” del gioco.

06 Agosto 2025

Nel 1996 si svolse il primo mini torneo di scacchi tra il campione umano Gary Kasparov e il computer Deep Blue (su cui girava la proto AI di IBM), scontro rimasto nella storia per come finì in sostanziale parità, dato che i due contendenti si aggiudicarono una partita a testa. Oggi i modelli di apprendimento linguistico sono così avanzati da potersi sfidare tra loro. Per stabilire quale sia il miglior giocatore di scacchi tra ChatGPT, Gemini, DeepSeek e le maggior realtà del settore, Google ha organizzato un torneo tra i nomi più influenti del settore, invitando tutte le principali AI concorrenti.

Lo scontro si sta svolgendo in queste ore ed è stato organizzato in pompa magna, per permettere ad addetti del settore ma anche curiosi di seguire le fasi di gioco e giudicare lo stile e le mosse delle varie intelligenze artificiali. Gli scontri infatti vengono trasmessi in diretta su YouTube, seguiti poi dalle trascrizioni dei “ragionamenti” delle intelligenze artificiali. A commentare le sfide ci sono poi due grandi campioni umani: il giapponese Hikaru Nakamura e e il norvegese Magnus Carlsen, che si dividono tra cronaca in diretta e analisi post partita.

Dopo una prima giornata di scontri, il tabellone vede Grok imporsi con una vittoria netta di Grok e di due differenti versioni di ChatGPT, che hanno avuto la meglio su DeepSeek e Kimi. Anche la padrona di casa Gemini ha passato il turno. Domani, a torneo concluso, sapremo quale sarà l’AI vincitrice.