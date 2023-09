Quattro giovani artisti in concerto a Milano: sta arrivando “Una serata con i talenti di Up Next Italia”

Sono quattro nomi e vengono da strade diverse, fanno musica diversa, hanno naturalmente pubblici diversi, ma si ritroveranno per una sera tutti insieme all’Anfiteatro di Apple Piazza Liberty, a Milano. Succede il 13 settembre con “Una serata con i talenti di Up Next Italia”, il secondo appuntamento live del programma di Apple Music che promuove i talenti della nuova scena musicale italiana. Gli artisti che si esibiranno sono David Blank, GINEVRA, MILLE e Leon Faun. Come già successo in precedenza, Up Next Italia ha scelto quattro giovani artisti: in passato si erano esibiti sullo stesso palco Matteo Crea, Kaze, Ditonellapiaga e ALFA. La serata sarà presentata da Filippo Ferrari.

Rivista Studio, per questa edizione di “Una serata con i talenti di Up Next Italia”, ha curato editorialmente la pubblicazione che troverete all’Anfiteatro del Liberty, intervistando i quattro talenti che si esibiranno nel corso della serata.

Uno sguardo agli artisti e alle loro carriere, quindi. Mille, nome d’arte per Elisa Pucci, ha tra le sue ispirazioni principali Raffaella Carrà. Racconta: «La imitavo, la ricopiavo e a casa davanti allo specchio facevo le cose che faceva lei». Poi ha iniziato a suonare, e ha esplorato nuovi generi, e cantava in inglese: «Era un modo per non farmi capire da mio fratello: condividevamo all’inizio la stessa camera da letto e quindi quando scrivevo non mi volevo far prendere in giro». Alla fine del giro è tornata al cantautorato italiano, il primo amore.

David Blank è nato nelle Marche, ha passato l’adolescenza a Londra, è tornato a Milano per affermarsi musicalmente. Il suo ultimo singolo si chiama “Now That It’s Real” ed è in collaborazione con BigMama, prodotto da Dumar. Dice: «È un modo di allontanarmi dal mood un po’ cupo che avevo prima, più in bianco e nero. Con questo boost di colori inizia una nuova era di emozioni non solo tristi, ma anche felici».

GINEVRA Nel 2022 ha pubblicato il primo Lp DIAMANTI, 12 canzoni che – in parte – troveranno spazio sul palco di piazza Liberty a Milano. I pezzi del disco hanno tutti una parola per titolo. Si chiamano “Briciole”, “Anarchici”, “Asteroidi”. Una si chiama come la sua città, “Torino”: «Con Torino ho un rapporto forte e viscerale», dice. «Negli ultimi anni, stando lontana, mi sono resa conto che mi mancano diverse sue caratteristiche anche architettoniche, come la presenza del fiume».

Infine, Leon Faun: sia cantante che attore, definizione difficile come è anche tenere insieme queste due anime e professioni. «Fin da bambino volevo fare l’attore, poi la musica è entrata intorno ai 14 anni, quando ho iniziato a fare le prime cose», racconta. «Mi divertiva molto sceneggiare i miei primi video musicali. Era unire le due passioni. Durante le riprese del mio primo film, La terra dei figli, che girai nel 2019, pubblicai “Oh Cacchio”, e i due percorsi sono partiti insieme».

Ci si deve registrare, per seguire l’evento, e lo si fa qui.