21:06 giovedì 9 ottobre 2025
I marchi italiani di pasta sono sempre più spaventati dalla minaccia di Trump di imporre ai loro danni dei dazi del 92 per cento Se davvero entrassero in funzione, per tante aziende diventerebbe quasi impossibile vendere i loro prodotti sul mercato americano.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.
Nel pc e nel telefono del piromane che ha appiccato l’incendio di Los Angeles sono state trovate immagini di incendi generate con ChatGPT Jonathan Rinderknecht, 29 anni, aveva chiesto all'AI di fargli vedere «immagini distopiche di città in fiamme con una folla nel mezzo».
Alla notizia del cessate il fuoco, sono esplosi i festeggiamenti sia a Gaza che in Israele A Tel Aviv si aspetta il ritorno a casa degli ostaggi, nella Striscia si spera che la tregua sia definitiva per poter iniziare a ricostruire.
László Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 Lo scrittore ungherese, 71 anni, è stato premiato «per la sua opera trascinante e visionaria, capace, in un'epoca di terrori apocalittici, di riaffermare il potere dell'arte».
Dopo il successo al cinema di Le città di pianura, su Mubi arriva l’opera prima di Francesco Sossai, Altri cannibali È un horror, parla di cannibali (ovviamente) e finora era stato praticamente introvabile a causa della mancata uscita nelle sale.
Francis Ford Coppola sta cercando attori in Calabria per il suo nuovo film, che sarà girato tutto in italiano Distant Vision è un liberissimo adattamento dei Buddenbrook: sarà il primo film in italiano del regista e pure il suo primo film girato in Calabria.
Donald Trump potrebbe davvero vincere il Nobel per la pace?  Lui è ovviamente convinto di sì, ma le sue possibilità, stando alle previsioni, non sono affatto buone.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles

Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.

09 Ottobre 2025

Secondo Deadline la conferma è vicina. Quasi certamente sarà la quattro volte candidata all’Oscar Saoirse Ronan a interpretare Linda, la prima moglie di Paul McCartney, nella quadrilogia di film dedicata al quartetto di Liverpool in corso di pre-produzione. Si tratterebbe di un’altra notevole aggiunta al già notevolissimo cast che il regista Sam Mendes ha messo assieme per The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, la tetralogia cinematografica in cui ogni film è dedicato a un componente dei FabFour. I quattro titoli dovrebbero uscire nelle sale tutti nello stesso giorno. Al momento, il periodo previsto per l’uscita è l’aprile del 2028.  

La 31enne Saoirse Ronan potrebbe dunque tornare a fare coppia su grande schermo con Paul Mescal, al fianco del quale ha già recitato in Foes. L’attore irlandese è stato scelto per interpretare Paul McCartney, insieme ai colleghi Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) e Harris Dickinson (John Lennon). È legittimo aspettarsi che, se confermata, Ronan apparirà soprattutto nel film dedicato Paul, ma al momento non si può escludere una presenza, più o meno importante, in tutti e quattro i film.

Se confermata, Ronan sarebbe la seconda protagonista femminile della saga di Mendes: è già confermata, infatti, la scelta di Anna Sawai nel ruolo di Yoko Ono.

