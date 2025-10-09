Harris Dickinson interpreta John Lennon, Paul Mescal sarà Paul McCartney, Barry Keoghan è Ringo Starr e Joseph Quinn farà George Harrison.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles
Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.
Secondo Deadline la conferma è vicina. Quasi certamente sarà la quattro volte candidata all’Oscar Saoirse Ronan a interpretare Linda, la prima moglie di Paul McCartney, nella quadrilogia di film dedicata al quartetto di Liverpool in corso di pre-produzione. Si tratterebbe di un’altra notevole aggiunta al già notevolissimo cast che il regista Sam Mendes ha messo assieme per The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, la tetralogia cinematografica in cui ogni film è dedicato a un componente dei FabFour. I quattro titoli dovrebbero uscire nelle sale tutti nello stesso giorno. Al momento, il periodo previsto per l’uscita è l’aprile del 2028.
La 31enne Saoirse Ronan potrebbe dunque tornare a fare coppia su grande schermo con Paul Mescal, al fianco del quale ha già recitato in Foes. L’attore irlandese è stato scelto per interpretare Paul McCartney, insieme ai colleghi Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) e Harris Dickinson (John Lennon). È legittimo aspettarsi che, se confermata, Ronan apparirà soprattutto nel film dedicato Paul, ma al momento non si può escludere una presenza, più o meno importante, in tutti e quattro i film.
Se confermata, Ronan sarebbe la seconda protagonista femminile della saga di Mendes: è già confermata, infatti, la scelta di Anna Sawai nel ruolo di Yoko Ono.