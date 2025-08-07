Hype ↓
La rapper Lil Tay ha aperto OnlyFans appena compiuti i 18 anni e ha raccolto 1 milione di dollari in 3 ore Il suo è il nuovo record per quanto riguarda la velocità dei guadagni e batte quelli precedenti di Bhad Bhabie e Bella Thorne.
Al concerto delle Blackpink a Milano c’era anche Giorgia Meloni Dopo aver dato l’ultimo via libera al ponte sullo Stretto, la premier ha accompagnato la figlia all’attesissimo concerto della band coreana.
Il vero re dell’estate cinematografica potrebbe non essere Pedro Pascal Tre film in contemporanea nelle sale statunitensi è l’impressionante risultato raggiunto da Pascal…e da un inaspettato rivale.
È in corso un torneo di scacchi per stabilire qual è l’AI più intelligente Gemini, DeepSeek e ChatGPT si stanno sfidando in un torneo commentato in diretta da grandi campioni “umani” del gioco.
James Cameron ha detto che il film su Hiroshima sarà il più difficile mai realizzato Il regista di Titanic e Avatar ha spiegato che sarà una sfida tecnica ma anche umana e che potrebbe anche «non essere all'altezza del compito».
Un zoo danese cerca animali domestici indesiderati per sfamare i suoi predatori Piccoli animali da cortile e cavalli potranno essere donati per ricreare la catena alimentare naturale di tigri, leoni e linci in cattività.
Ne Zha 2, il film d’animazione con il maggior incasso nella storia del cinema, arriva anche in Italia Minerva Pictures lo porterà nei nostri cinema entro la fine del 2025, mentre negli Stati Uniti arriverà ad agosto con A24.
Negli Stati Uniti stanno usando l’audio della litigata tra Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio per spaventare i lupi Gli allevatori confermano che l’audio tratto dal film si è rivelato efficace per tenere lontani i predatori e salvare le mandrie.
La rapper Lil Tay ha aperto OnlyFans appena compiuti i 18 anni e ha raccolto 1 milione di dollari in 3 ore

La rapper e creator canadese ha raccolto un milione di dollari sulla piattaforma ad appena tre ore dall’apertura del suo profilo. 

07 Agosto 2025

Tay Tian, vero nome di Lil Tay, aveva raggiunto la popolarità nel 2018 quando, ad appena nove anni d’età, rappava e lanciava dissing contro personaggi ben più famosi e grandi di lei, diventando virale (se non ve la ricordate, guardate questa foto). Sono seguiti anni di voci incontrollate su cui la consigliasse e manipolasse in famiglia, accuse tra il fratellastro e i genitori di pilotare l’immagine della ragazzina, persino un tentativo (non è mai emerso da parte di chi) di inscenarne la morte, e poi la notizia di un tumore (questa, invece, pare fosse vera).

Qualche giorno fa Lil Tay è tornata a farsi vedere su TikTok, chiedendo ai suoi follower se dovesse o meno aprire un account OnlyFans al raggiungimento della maggiore età. Un “regalo” che, alla fine, ha deciso di farsi, ben sapendo che «ogni uomo stava aspettando, facendo il conto alla rovescia rispetto alla mia data di nascita». In un altro TikTok la ragazza ha spiegato di ispirarsi allo stile provocante di Sydney Sweeney e Sabrina Carpenter, sue icone: «Sono letteralmente le mie massime fonti di ispirazione. […] Stanno ricevendo moltissime critiche, ma pensate all’inizio di una qualsiasi rivoluzione. Ad esempio, questo ricorda il periodo in cui le donne lottavano per il voto, perché stiamo lottando per essere libere».

Lil Tay aveva ragione sul suo pubblico maschile: il risultato, come ricostruito da The Cut, è stato che in appena tre ore il suo profilo OnlyFans ha raccolto un milione di dollari. Il suo è il nuovo record per quanto riguarda la velocità dei guadagni. Il precedente era stato quello di Bhad Bhabie, altra ragazzina rapper (la più giovane mai entrata in classifica, ne parlavamo qui) che nel 2021, appena diventata maggiorenne, raccolse oltre 1 milione di dollari in sole 6 ore dal lancio del suo account. Un anno prima Bella Thorne aveva raggiunto 1 milione di dollari nelle sue prime 24 ore su OnlyFans.

