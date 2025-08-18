A quanto pare Lana Del Rey è molto arrabbiata con Ethel Cain, ma nessuno ha ancora capito perché

Le ha lanciato una frecciatina in una traccia del nuovo album e l'ha bloccata su Instagram: perché ce l'abbia così tanto con Cain, però, non è chiaro.

18 Agosto 2025

Pare proprio che Lana Del Rey non sia una grande fan di Ethel Cain. Anzi: l’antipatia verso Cain l’avrebbe spinta a inserire nel suo nuovo album una traccia dedicata alla collega, in cui pare rimproverarle di copiare ossessivamente il suo stile e i suoi scatti social. Tutto nasce da una piccola anteprima tratta dalla fantomatica “Traccia 13”, titolo di un brano che farà parte del nuovo album di Lana Del Rey. Attraverso il suo account di Instagram, la cantante ha condiviso un reel in cui ascolta alcuni spezzoni della traccia in auto e canticchia i versi che paiono proprio attacchi al vetriolo a Cain, citata per nome (d’arte).

In poche ore, i fan delle due hanno ricostruito tutti i riferimenti social della vicenda, poi riassunti da The Cut in una sintesi dell’intero dissing. Difficile pensare a un malinteso dato che la canzone si apre con un «Ethel Cain ha odiato il mio post su Instagram, pensa sia carino ricreare la mia posa di Chicago». Del Rey fa riferimento a due foto ora cancellate dai rispettivi account delle star in cui entrambe posano con Jack Donoghue, membro della band Salem, con cui Del Rey avrebbe avuto una breve relazione. All’epoca la cantante aveva pubblicato uno scatto con Donoghue davanti al carcere di Cook County, causando un piccolo scandalo. Del Rey accuserebbe Cain di averle rubato posa e compagno, anche se non è chiaro se la foto incriminata, da tempo cancellata da Cain, sia apparsa prima o dopo quella di Del Rey.

Più complicato capire dove voglia andare a parare Del Rey nel ritornello quando canta: «La ragazza più famosa del Waffle House. Non me ne pento». Il verso infatti potrebbe riferirsi sia al titolo di un lungo profilo del New York Times dedicato a Ethel pubblicato nel 2022 sia al celebre stunt della stessa Del Rey, che venne “pizzicata” mentre lavorava a una Waffle House in Alabama nel 2023. In un commento pubblicato sotto le speculazioni dei fan e poi eliminato, Lana Del Rey ha spiegato di aver scoperto solo di recente Ethel Cain e la sua musica e di non aver apprezzato alcuni commenti online fatti da quest’ultima sul suo corpo (Del Rey insinua che Cain l’avrebbe presa in giro perché in sovrappeso, all’epoca dei fatti) e sul suo stile. Commenti che però nessuno pare aver mai visto.

Da parte di Cain per ora si registra solo silenzio stampa, eccezion fatta per una storia di Instagram in cui annuncia di essere stata bloccata sulla piattaforma da Del Rey. A esprimersi sulla vicenda con un certo entusiasmo è stata invece Nicki Minaj che, messi da parte passati battibecchi con Del Rey, si è subito dichiarata entusiasta di “Track 13” su Twitter, spiegando però di non avere idea di chi sia Ethel Cain.