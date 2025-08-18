Hype ↓
News ↓
19:23 lunedì 18 agosto 2025
A quanto pare Lana Del Rey è molto arrabbiata con Ethel Cain, ma nessuno ha ancora capito perché Le ha lanciato una frecciatina in una traccia del nuovo album e l'ha bloccata su Instagram: perché ce l'abbia così tanto con Cain, però, non è chiaro.
La sinistra mondiale va così male che è riuscita a perdere le elezioni anche nella Bolivia socialista Il Movimiento al Socialismo governava dal 2005, ma al primo turno è arrivato a malapena quarto. Al ballottaggio vanno un candidato di centro e uno di centrodestra.
A Liam Gallagher hanno vietato di lanciare tra il pubblico tamburello e maracas alla fine dei concerti perché le persone si picchiavano pur di accaparrarseli È stata l'organizzazione del concerto a dirglielo, per evitare che i fan si «strizzino i capezzoli a vicenda, si tirino le orecchie, si prendano a ginocchiate nelle parti basse».
È morto Ronnie Rondell, l’uomo che andava a fuoco sulla copertina di Wish You Were Here dei Pink Floyd Ci vollero 15 tentativi per ottenere lo scatto perfetto, un'impresa che mise a dura prova anche uno stunt man come lui, sopravvissuto alle riprese più spericolate della storia del cinema.
Sally Rooney ha detto che donerà i proventi degli adattamenti Bbc dei suoi romanzi a Palestine Action Lo ha scritto in un articolo pubblicato sull'Irish Times, in cui attacca (di nuovo) il governo inglese per le sue posizioni filoisraeliane.
Terence Stamp è stato l’attore inglese più amato dal cinema italiano Teorema di Pasolini, Tre passi nel delirio di Fellini, Una stagione all'inferno di Nelo Risi e molti altri: negli anni '70 Stamp, morto il 17 agosto a 87 anni, fu "adottato" dal cinema italiano.
È morto a 94 anni Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi fotografi italiani Con i suoi scatti in bianco e nero ha raccontato l’Italia nel pieno dei suoi cambiamenti: dal boom industriale alle grandi navi a Venezia.
Instagram si è “ispirato” di nuovo a TikTok e ha introdotto la funzione repost Tra le nuove funzioni introdotte dall’ultimo aggiornamento ce n’è una che lo farà somigliare ancora di più al social rivale.
Pop

A quanto pare Lana Del Rey è molto arrabbiata con Ethel Cain, ma nessuno ha ancora capito perché

Le ha lanciato una frecciatina in una traccia del nuovo album e l'ha bloccata su Instagram: perché ce l'abbia così tanto con Cain, però, non è chiaro.

18 Agosto 2025

Pare proprio che Lana Del Rey non sia una grande fan di Ethel Cain. Anzi: l’antipatia verso Cain l’avrebbe spinta a inserire nel suo nuovo album una traccia dedicata alla collega, in cui pare rimproverarle di copiare ossessivamente il suo stile e i suoi scatti social. Tutto nasce da una piccola anteprima tratta dalla fantomatica “Traccia 13”, titolo di un brano che farà parte del nuovo album di Lana Del Rey. Attraverso il suo account di Instagram, la cantante ha condiviso un reel in cui ascolta alcuni spezzoni della traccia in auto e canticchia i versi che paiono proprio attacchi al vetriolo a Cain, citata per nome (d’arte). 

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da LANA DEL REY (@honeymoon)

In poche ore, i fan delle due hanno ricostruito tutti i riferimenti social della vicenda, poi riassunti da The Cut in una sintesi dell’intero dissing. Difficile pensare a un malinteso dato che la canzone si apre con un «Ethel Cain ha odiato il mio post su Instagram, pensa sia carino ricreare la mia posa di Chicago». Del Rey fa riferimento a due foto ora cancellate dai rispettivi account delle star in cui entrambe posano con Jack Donoghue, membro della band Salem, con cui Del Rey avrebbe avuto una breve relazione. All’epoca la cantante aveva pubblicato uno scatto con Donoghue davanti al carcere di Cook County, causando un piccolo scandalo. Del Rey accuserebbe Cain di averle rubato posa e compagno, anche se non è chiaro se la foto incriminata, da tempo cancellata da Cain, sia apparsa prima o dopo quella di Del Rey.

Più complicato capire dove voglia andare a parare Del Rey nel ritornello quando canta: «La ragazza più famosa del Waffle House. Non me ne pento». Il verso infatti potrebbe riferirsi sia al titolo di un lungo profilo del New York Times dedicato a Ethel pubblicato nel 2022 sia al celebre stunt della stessa Del Rey, che venne “pizzicata” mentre lavorava a una Waffle House in Alabama nel 2023. In un commento pubblicato sotto le speculazioni dei fan e poi eliminato, Lana Del Rey ha spiegato di aver scoperto solo di recente Ethel Cain e la sua musica e di non aver apprezzato alcuni commenti online fatti da quest’ultima sul suo corpo (Del Rey insinua che Cain l’avrebbe presa in giro perché in sovrappeso, all’epoca dei fatti) e sul suo stile. Commenti che però nessuno pare aver mai visto. 

Da parte di Cain per ora si registra solo silenzio stampa, eccezion fatta per una storia di Instagram in cui annuncia di essere stata bloccata sulla piattaforma da Del Rey. A esprimersi sulla vicenda con un certo entusiasmo è stata invece Nicki Minaj che, messi da parte passati battibecchi con Del Rey, si è subito dichiarata entusiasta di “Track 13” su Twitter, spiegando però di non avere idea di chi sia Ethel Cain.

Articoli Suggeriti
Pop
Lana Del Rey ha svelato la copertina e il titolo del suo nuovo disco

Cultura
Vorrei smettere di ascoltare il nuovo album di Ethel Cain, ma non ci riesco

Coi suoi 90 minuti di dark ambient, Perverts è un album claustrofobico, ma nel suo descrivere così perfettamente le emozioni che stiamo vivendo genera un perverso senso di sollievo.
di Clara Mazzoleni
Leggi anche ↓
Pop
A Liam Gallagher hanno vietato di lanciare tra il pubblico tamburello e maracas alla fine dei concerti perché le persone si picchiavano pur di accaparrarseli

È stata l'organizzazione del concerto a dirglielo, per evitare che i fan si «strizzino i capezzoli a vicenda, si tirino le orecchie, si prendano a ginocchiate nelle parti basse».

Pop
È morto Ronnie Rondell, l’uomo che andava a fuoco sulla copertina di Wish You Were Here dei Pink Floyd

Ci vollero 15 tentativi per ottenere lo scatto perfetto, un'impresa che mise a dura prova anche uno stunt man come lui, sopravvissuto alle riprese più spericolate della storia del cinema.

Pop
di Paolo Madeddu
Pippo Baudo, il Grande Centro Italiano

Una ricchissima vita che può essere riassunta in tre parole: centro, nazionalpopolare e presentatore. Più una bonus: Sanremo.

Pop
Al concerto delle Blackpink a Milano c’era anche Giorgia Meloni

Dopo aver dato l’ultimo via libera al ponte sullo Stretto, la premier ha accompagnato la figlia all’attesissimo concerto della band coreana.

Pop
L’assessore ai grandi eventi del comune di Roma sta facendo di tutto per portare gli Oasis in città

Anche se al momento la reunion dei fratelli Gallagher non prevede l'Italia, Roma si è già fatta avanti con insistenza. 

Pop
di Lorenzo Peroni
Come ci si veste oggi per essere maschi sexy

Complici professionisti esperti di look e tendenze, gli attori, i cantanti e le celebrità in cerca di un posto al sole hanno trovato nuovi panni per cavalcare il momento, di solito pochi e succinti.