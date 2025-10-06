Hype ↓
News ↓
20:33 lunedì 6 ottobre 2025
Amazon ha cancellato le pistole da tutte le vecchie locandine dei film di 007 e il risultato è ovviamente pessimo La Walther PPK è sparita da tutte le locandine riviste e corrette da Amazon, per motivi che l'azienda non ha spiegato.
Papa Leone XIV ha benedetto un blocco di ghiaccio della Groenlandia vecchio 20 mila anni Il ghiaccio è stato portato sul palco dall’artista Olafur Eliasson ed è stato estratto dal fiordo di Nuup Kangerlua.
I più famosi e importanti comici americani stanno litigando a causa del Comedy Festival di Riad Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr, tra gli altri, sono stati criticati duramente dai colleghi per aver accettato di partecipare all'evento organizzato dal regime saudita.
Sanae Takaichi è la prima donna ma anche la prima batterista heavy metal a diventare Premier in Giappone Da ragazza suonava in una band e i fan apprezzavano molto la sua foga e la capacità di suonare così forte da spezzare spesso le bacchette.
Il nuovo governo francese non è durato nemmeno mezza giornata È il governo più breve della storia della Repubblica: appena sei ore sono passate tra l'incarico e le dimissioni di Sébastien Lecornu.
Per colpa di un attacco hacker, in Giappone stanno finendo le scorte di birra Asahi Bar e ristoranti in queste ore stanno comprando quel che ne rimane, ma nei prossimi giorni sarà sicuramente introvabile.
In una della aste d’arte più attese dell’anno verranno venduti dei disegni di David Hockney fatti con l’iPad Si tratta di 17 stampe che l'artista ha realizzato con l'iPad nel 2001. Base d'asta: 80 mila euro.
Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un dissing molto pesante contro Charli XCX Swift non fa nomi, ma i fan sono sicuri che la persona di cui parla in “Everything is Romantic” sia Charli. Gli indizi, in effetti, sono tanti.
Pop

Amazon ha cancellato le pistole da tutte le vecchie locandine dei film di 007 e il risultato è ovviamente pessimo

La Walther PPK è sparita da tutte le locandine riviste e corrette da Amazon, lasciando James Bond in posizioni che ricordano certe foto profilo di LinkedIn.

06 Ottobre 2025

In tantissime delle locandine dei film di James Bond l’immagine è la stessa: l’attore, qualunque sia l’attore, è a mezzo busto, braccia lungo i fianchi o incrociate sul petto, in mano c’è quasi sempre la sua iconica Walther PPK, la pistola che accompagna l’agente in tutte le sue missioni. Dal James Bond Day (5 ottobre) Amazon ha deciso, per ragioni tutt’ora da scoprire, di eliminarla da tutti i poster del franchise presentando una nuova serie di poster digitali per ogni film della serie 007.

Leggi anche: Anche James Bond si è venduto alle multinazionali

Il risultato è graficamente disturbante, soprattutto per chi ricorda i poster originali. Basta guardare quello di Dr. No (Licenza di uccidere, in italiano), dove si vede Bond immortalato in una posizione evidentemente innaturale, con le braccia incrociate sul petto ma non davvero incrociate sul petto, perché la mano sinistra rimane sospesa, posata appena appena sull’incavo del gomito destro. La spia che mi amava e Bersaglio mobile non se la cavano meglio, con i loro Bond in piedi, rigidi come statue venute male, a mani vuote e in pose che ricordano quelle delle foto profilo tanto in voga su LinkedIn. Dopo la pubblicazione delle immagini, i fan si sono sbizzarriti,  come si può vedere sotto il post X dell’account non ufficiale della saga, MI6 HQ, facendo impugnare alle mani adesso vuote di Bond oggetti di qualsiasi tipo e parlando di “licenza di non uccidere”.

Leggi anche: Denis Villeneuve è stato appena annunciato come regista del prossimo 007 ma c’è già una grandissima attesa

Certo questa è una strana scelta di marketing, soprattutto considerando che Amazon ha speso 8,5 miliardi di dollari nel 2021 per acquistare MGM (e quindi i diritti di distribuzione di tutti i James Bond) e un ulteriore miliardo nel febbraio 2025 per il controllo creativo e la produzione dei futuri film del franchise. In più, la pistola non è un dettaglio, nel franchise e nel mito di 007: è parte del logo, della sequenza iniziale e dell’estetica del personaggio. Eliminarla è come rimuovere la frusta di Indiana Jones o la spada laser di Darth Vader. Non è una “piccola modifica”, dunque, ma, come molti fan stanno sottolineando, è un fraintendimento dell’essenza stessa del personaggio.

Articoli Suggeriti
Cultura
di Davide Banis
Anche James Bond si è venduto alle multinazionali

Alla fine Jeff Bezos ha avuto quel che ha sempre voluto: in cambio di un miliardo di dollari si è comprato 007 e ora è libero di trasformarlo in un supereroe Amazon.

Cultura
Denis Villeneuve è stato appena annunciato come regista del prossimo 007 ma c’è già una grandissima attesa

Sarà lui a dirigere il primo Bond della gestione Amazon. Adesso resta solo da scoprire l'attore che interpreterà 007 in questa nuova epoca.
Leggi anche ↓
Pop
Papa Leone XIV ha benedetto un blocco di ghiaccio della Groenlandia vecchio 20 mila anni

Il ghiaccio è stato portato sul palco dall’artista Olafur Eliasson ed è stato estratto dal fiordo di Nuup Kangerlua.

Pop
Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un dissing molto pesante contro Charli XCX

Swift non fa nomi, ma i fan sono sicuri che la persona di cui parla in “Everything is Romantic” sia Charli. Gli indizi, in effetti, sono tanti.

Pop
Il bambino sulla copertina di Nevermind ha perso la causa per pedopornografia che aveva intentato contro i Nirvana

Spencer Elden aveva accusato la band di diffusione di materiale pedopornografico, ma un giudice ha stabilito che in quella foto non c'è nulla di male.

Pop
Il nuovo film di Taylor Swift non è ancora uscito ma si sa già che sarà un successo

The Official Release Party of a Showgirl arriva domani anche in Italia, in Usa ha incassato 40 milioni solo con le prevendite.

Pop
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare

Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.

Pop
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile

La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.