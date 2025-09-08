Hype ↓
La canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è un pezzo di otto anni fa di Andrea Laszlo De Simone “Fiore mio” è Song of the Summer 2025 su TikTok, fatto che ha sorpreso prima di tutti De Simone, che non è nemmeno iscritto al social.
Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia A The Voice of Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya il Gran premio della giuria, Toni Servillo vince la Coppa Volpi per la sua interpretazione in La grazia, di Benny Safdie la Miglior regia con The Smashing Machine.
Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne Le riprese inizieranno nel 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada, i tre Paesi della vita di Marchionne.
Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.
Lena Dunham ha annunciato la data di uscita del suo nuovo libro, Famesick Un memoir scritto nell'arco di sette anni che parla di «malattia, dipendenza e sofferenza amorosa».
A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova, dove incontra Sfera Ebbasta.
Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa americano in ministero della Guerra Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 
08 Settembre 2025

«Una cosa incredibile che non sappiamo come sia successa»: questa la reazione sorpresa dell’etichetta musicale indipendente 42 Records alla notizia di come un brano da loro prodotto e pubblicato otto anni fa sia stato il più utilizzato come base musicale per TikTok durante l’estate social italiana. Il pezzo s’intitola “Fiore mio” ed è firmato da Andrea Laszlo De Simone. Il brano fa parte di Uomo donna, disco del 2017 annoverato tra i migliori usciti dalla scena indie italiana negli ultimi vent’anni. Non il sottofondo che ci si aspetterebbe d’incontrare su TikTok, dove invece è stato utilizzato per oltre 50 mila video, battendo la concorrenza di “Rock That Body” dei Black Eyed Peas e “Dame un Grr” del duo rumeno Fantomel e Kate Linn.

@conangrayitaly

conan adesso ascoltati anche “fiore mio” di andrea laszlo de simone ;) @conangray @coneworld #conangray #conangrayitalia #conangrayfanpage #conangrayinterview

♬ Fiore mio – Andrea Laszlo De Simone

Leggi anche: Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra

La domanda che tutti si pongono ora è perché proprio questo brano abbia conquistato gli utenti di TikTok, chi l’abbia scoperto per primo, ma soprattutto cosa abbia decretato il successo di un pezzo così lontano dalle sonorità più apprezzate su questo social. “Fiore mio” infatti è una ballata struggente che parla della fugacità dell’amore, con un testo e un’armonia non esattamente ballabili né estive. A dispetto di queste considerazioni, la classifica di Bytedance dimostra come il brano di De Simone sia diventato un tormentone musicale a cui associare momenti romantici di coppia o momenti delle vacanze da ricordare. Su Rockol il manager di De Simone, Daniele Citriniti, ha spiegato che il successo del pezzo è andato avanti questi tutto l’anno e senza che De Simone facesse nulla: «In primavera il pezzo era virale con decine di migliaia di video pubblicati, ora è Song of the Summer 2025. Per completezza, aggiungo che Andrea non ha TikTok». Chissà se tra otto anni anche una canzone del nuovo disco, Una lunghissima ombra, in uscita a breve, godrà della stessa fortuna.

Cultura
Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra

Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la tracklist completa del disco.

