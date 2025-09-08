La canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è un pezzo di otto anni fa di Andrea Laszlo De Simone

“Fiore mio” è Song of the Summer 2025 su TikTok, fatto che ha sorpreso prima di tutti De Simone, che non è nemmeno iscritto al social.

08 Settembre 2025

«Una cosa incredibile che non sappiamo come sia successa»: questa la reazione sorpresa dell’etichetta musicale indipendente 42 Records alla notizia di come un brano da loro prodotto e pubblicato otto anni fa sia stato il più utilizzato come base musicale per TikTok durante l’estate social italiana. Il pezzo s’intitola “Fiore mio” ed è firmato da Andrea Laszlo De Simone. Il brano fa parte di Uomo donna, disco del 2017 annoverato tra i migliori usciti dalla scena indie italiana negli ultimi vent’anni. Non il sottofondo che ci si aspetterebbe d’incontrare su TikTok, dove invece è stato utilizzato per oltre 50 mila video, battendo la concorrenza di “Rock That Body” dei Black Eyed Peas e “Dame un Grr” del duo rumeno Fantomel e Kate Linn.

La domanda che tutti si pongono ora è perché proprio questo brano abbia conquistato gli utenti di TikTok, chi l’abbia scoperto per primo, ma soprattutto cosa abbia decretato il successo di un pezzo così lontano dalle sonorità più apprezzate su questo social. “Fiore mio” infatti è una ballata struggente che parla della fugacità dell’amore, con un testo e un’armonia non esattamente ballabili né estive. A dispetto di queste considerazioni, la classifica di Bytedance dimostra come il brano di De Simone sia diventato un tormentone musicale a cui associare momenti romantici di coppia o momenti delle vacanze da ricordare. Su Rockol il manager di De Simone, Daniele Citriniti, ha spiegato che il successo del pezzo è andato avanti questi tutto l’anno e senza che De Simone facesse nulla: «In primavera il pezzo era virale con decine di migliaia di video pubblicati, ora è Song of the Summer 2025. Per completezza, aggiungo che Andrea non ha TikTok». Chissà se tra otto anni anche una canzone del nuovo disco, Una lunghissima ombra, in uscita a breve, godrà della stessa fortuna.