12:35 venerdì 29 agosto 2025
Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra

Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la tracklist completa del disco.

29 Agosto 2025

È da quasi quattro mesi che attendiamo novità sul nuovo album di Andrea Laszlo De Simone, da quando lui stesso aveva pubblicato su YouTube un lungometraggio che ne annunciava la prossima uscita. Adesso, con un post su Instagram, De Simone ha annunciato la data d’uscita del disco: venerdì 17 ottobre. E non solo, nello stesso post scopriamo anche la tracklist completa – 17 tracce – e la copertina di Una lunghissima ombra, disegnata dallo stesso De Simone assieme alla fumettista, illustratrice e disegnatrice Irene Carbone e rielaborata dallo studio Check Morris.

I fan si sono già messi al lavoro, vogliono capire che cosa raffiguri la copertina del disco. C’è chi dice che è chiaramente un orizzonte, la linea nera piazzata nel terzo superiore dell’immagine – una scelta che sarebbe piaciuta a John Ford, che diceva sempre che la linea dell’orizzonte va benissimo piazzarla molto in alto o molto in basso, si sbaglia solo quando la si mette al centro – è appunto l’orizzonte, osservando attentamente si intuisce anche la forma stilizzata di una macchina che passa (quindi è una strada, quella?). Altri sostengono che l’immagine rappresenta una sorta di visione, quelle curve sinuose che la attraversano assomigliano a spire di fumo (forse è il fumo che sta causando la visione). I più materialisti, invece, nell’immagine ci vedono le pieghe di una busta di plastica bianca.

Mentre scegliere l’interpretazione dell’immagine che vi piace di più, o mentre ve ne inventate una tutta vostra, potete pre ordinare il disco a questo link. Oppure ascoltare il nuovo singolo estratto dall’album, “Quando”.

