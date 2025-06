L’eleganza senza sforzo di Circolo 1901

Il brand nato in Puglia ha appena inaugurato un nuovo spazio a Milano, Officina Circolo, dove prende forma l’idea dell’abito che il fondatore Gennaro Dargenio aveva immaginato per Circolo 1901: essenziale, di qualità e che non cede alle tendenze del momento.

Una giacca in felpa che potesse essere indossata tutti i giorni, come parte essenziale di un guardaroba che potesse unire la funzionalità all’estetica. Risultato dell’incontro tra il formale e lo sportswear, era il 2008, quella giacca verrà presto ribattezzata “Easy” e sarà il punto di partenza di Circolo 1901, il brand fondato in Puglia, e più nello specifico a Barletta, da Gennaro Dargenio nel 2008 che ha recentemente inaugurato il suo spazio a Milano. Officina Circolo (questo il nome dello spazio milanese) ha infatti ospitato, durante i giorni delle scorse sfilate maschili, una speciale performance dell’artista Charlemagne Palestine, che vi avevamo raccontato qui.

Un evento, e uno spazio, che raccontano bene l’approccio che ha caratterizzato Circolo 1901 sin dalla sua fondazione e che, come la Easy Jacket, è l’emblema di un’idea degli abiti al servizio delle persone che li indossano, e non il contrario. In poco più di un decennio, Circolo 1901 è diventato un marchio che può vantare una presenza in più di 25 Paesi nel mondo, con una rete di distribuzione che attraversa tutta la penisola italiana ma anche l’Europa, gli Stati Uniti, il Canada, la Russia, il Giappone e Singapore. Per le oltre 1.200 boutique multi-brand vengono prodotti 90 mila capi a stagione con una percentuale del 54 per cento del fatturato totale realizzato nei mercati esteri. Una realtà in continua crescita che ha la missione di espandersi su nuovi mercati e coinvolgere un target sempre più giovane e dinamico investendo in attività di marketing, comunicazione, ricerca e sviluppo. Una realtà, non da ultimo, che rappresenta anche una parte importante del tessile del nostro Paese, quella pugliese, sempre poco raccontata ma presente, e vivace.

Numeri che dimostrano la solidità di quel progetto e di quella prima, fortunata, intuizione: una giacca in felpa stampata e tinto capo, perfetta per ogni occasione perché confortevole, versatile e con una vestibilità unica. La Easy Jacket è il frutto di un processo produttivo accurato, che parte dalla scelta delle materie prime fino alla cura maniacale di ogni dettaglio. Il risultato è un prodotto unico, non convenzionale, sofisticato e facile, nel senso migliore del termine: facile da indossare, da viverci dentro, da lavare, da abbinare, da portare in valigia e anche da stirare. Un capo che rimane saggiamente di fuori delle logiche delle tendenze ma che è ben ancorato nella vita contemporanea, e nelle sue necessità.

Come ha spesso raccontato Dargenio, l’azienda ha iniziato in piccolo, con sole quattro persone, per poi trasformarsi in una realtà industriale vera e propria: una sede produttiva, situata in Romania dal 1999, con una forza lavoro di 400 persone, e una sede operativa proprio nella città di origine del fondatore. Nel 2017, Dargenio acquista un mobilificio storico di Barletta, spinto dalla bellezza che gli evoca quel luogo, e lì inaugura la nuova sede di Circolo 1901. Uno spazio di oltre 3 mila metri quadri che, come quello di Milano, rappresenterà le caratteristiche di essenzialità e cura del dettaglio che fanno parte della filosofia del brand, con una speciale attenzione all’architettura.