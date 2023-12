La maglieria nobile di Filippo de Laurentiis

ⓢ Nel 2014 lanci il tuo marchio, una bella sfida.

Mio padre approcciò il nuovo capitolo con il metodo aziendale degli anni Ottanta e Novanta: non poteva funzionare. Era il momento del boom del fast fashion, fagocitava il ceto medio. Mio padre capì che non poteva competere contro quei volumi. Fu Masterchef a ispirarmi: in quegli anni si cominciò a parlare del ritorno alla cucina semplice, con prodotti di qualità. Lo slow food mi indusse a pensare che anche nella moda ci sarebbe stato spazio per una nicchia. Ripensai la collezione, più ristretta: pochi pezzi e fatti bene. Lavorai sulla coerenza, a cosa raccontare con il prodotto. Individuai i limiti e li trasformai in risorse da valorizzare. Cambiai tutto per non cambiare niente, esercizio evolutivo che ci ha ben riposizionati.

ⓢ Contemporaneamente, hai maturato la tua sensibilità estetica.

La definirei sensibilità personale, non estetica. Sono sempre stato appassionato di arte e musica: da bambino ho studiato pianoforte, poi mi avvicinai alla chitarra con particolare attenzione a improvvisazione e jazz. Apprendendo la tecnica della maglieria in azienda, capii poi che avrei potuto esprimere me stesso anche attraverso quest’ultima.

ⓢ Quali sono le caratteristiche fondamentali del marchio?Indipendente come l’essenzialità: togliere dettagli invece di aggiungere. Equilibrato, come la coesistenza degli opposti. Contemporaneo: attualizza il mio pensiero. Trasversale: una maglia può piacere a una signora come a un ragazzo. Senza tempo: i colori sono portatori di messaggi, non di tendenze.

ⓢ Quali sono le tue principali fonti di ispirazione?Musicalmente, il jazz tradizionale, anni Cinquanta e Sessanta. Non quello fusion… che per me è come la pizza con l’ananas! Il jazz unisce i contrasti, si basa sulla matematica iper razionale dell’armonia, usa l’emotività del blues, si fonda sull’improvvisazione, sul qui e ora. Della filosofia occidentale, mi ispira l’esistenzialismo. Di quella orientale, l’accettazione della coesistenza degli opposti. Dal mio interesse per il buddismo, ai tempi dell’università, iniziai meditazione trascendentale: scoprii un equilibrio con me stesso non necessariamente razionale.

ⓢ Dal 2022, la collaborazione con Pic-nic Affair. Come è nata? Conoscevi già l’ideatore Jacopo Pizzicannella?

Io e Jacopo avevamo amici in comune. Pic-nic Affair si fonda sull’idea del trans-romanticismo come risposta classica alle esagerazioni dell’avanguardia, per tornare a parlare di arte, cultura, filosofia classica. Gli eventi sono aperti a pochi, hanno sempre una dimensione umana che favorisce il confronto. L’evento sponsorizzato quest’estate in Sicilia ha previsto sessioni di yoga con musica elettronica. I partecipanti sembravano fiori nel prato, indossavano infatti le mie maglie nei colori dei fiori: lilla, malva, turchese.