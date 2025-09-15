The Fashion Show, con Andrea Batilla e Giuliana Matarrese

Il vodcast live (e non solo) sulla moda e i suoi protagonisti arriva sulla piattaforma di Rivista Studio .

The Fashion Show è cultura, è teatro, è approfondimento e visione d’impresa a tutto tondo. Al live, che nella prima stagione ha portato sul palco nomi del calibro di Alessandro Michele e Pieter Mulier, si aggiungono due nuovi format: inHouse e Industry. Sul palco (o in studio) con Andrea Batilla e Giuliana Matarrese – due voci ineguagliabili del fashion system – un personaggio di rilievo che ha dato un’accelerazione positiva o ha cambiato le dinamiche del mondo della moda.

Da settembre 2025 la formula si arricchisce di altri appuntamenti che portano la capacità narrativa de due autori anche fuori dal palco del teatro. The Fashion Show è quindi social, Spotify, YouTube, sempre powered by Rivista Studio.

➔ LIVE

In teatro e alla scoperta di nuovi palchi itineranti con i protagonisti del mondo moda, che hanno segnato o stanno ridefinendo il panorama culturale.

➔ inHOUSE

Conversazioni intime, riprese in studio, con figure del backstage della moda – e non solo – per esplorare il sistema da dentro. Alternate a puntate “breaking news”, con i due autori Batilla e Matarrese, ispirate al format di un vero tv show.

➔ INDUSTRY

Puntate speciali realizzate e girate in luoghi chiave che raccontano la cultura d’impresa. Un accesso diretto dove creatività e industria si incontrano.