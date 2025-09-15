Moda

The Fashion Show Industry: I fili (in)visibili dell’intrecciato. Da Bottega Veneta a Venezia

Il nostro nuovo vodcast dedicato alla moda, con Andrea Batilla e Giuliana Matarrese. Per il primo episodio siamo andati Palazzo van Axel, a Venezia, per raccontare storia, intrecci, incontri e riti di Bottega Veneta.

di Studio
15 Settembre 2025

Siamo andati nelle sale di Palazzo van Axel a Venezia, per la prima puntata speciale di The Fashion Show Industry – in collaborazione con Bottega Veneta – per parlare di intrecci, incontri newyorkesi e gesti rituali.

Tra gli oggetti che celebrano la lavorazione iconica della maison, l’intrecciato, Giuliana Matarrese e Andrea Batilla esplorano la storia di Bottega Veneta dagli esordi, ai momenti cult di New York, fino agli incontri magici con Andy Warhol e Interview. Un video-racconto che unisce l’artigianalità alle persone e ai luoghi che hanno fatto la storia della maison. Una storia che parte proprio dai gesti, dalle mani, dai volti che meglio esprimono il senso della moda per Bottega Veneta. Una sorta di capsula del tempo dove Andrea Batilla e Giuliana Matarrese ricreano l’atmosfera magica della conversazione intima e autentica del palco a teatro.

Questa puntata, e tutte le puntate che verranno, la trovate sul nostro canale YouTube e su Spotify

