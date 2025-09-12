Cultura

Questo fine settimana Rivista Studio sarà al Mag To Mag per parlare di cultura pop

Come si costruisce un ecosistema editoriale che sfida le convenzioni e racconta la contemporaneità? Ne parlano Valentina Ardia, editor in chief, e Cristiano de Majo, direttore esecutivo, domenica 14 settembre, ore 12.

di Studio
12 Settembre 2025

Il 13 e il 14 settembre a Milano torna Mag to Mag, il festival di Frab’s dedicato all’editoria indipendente. Quest’anno ci saremo anche noi di Rivista Studio, in particolare l’editor in chief Valentina Ardia e il direttore esecutivo Cristiano de Majo. L’appuntamento è per domenica 14 settembre, alle ore 12, per un chiacchierata in cui parleremo di cultura pop e un po’ anche di noi, di come facciamo quello facciamo. Se siete dalle parti di BASE Milano, veniteci a trovare.

Cultura
di Gianmaria Tammaro
Ad Antonio Capuano non importa nulla di essere finalmente considerato un maestro

All'82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha presentato il suo nuovo film, L’isola di Andrea. Lo abbiamo incontrato e con lui abbiamo parlato di provini, di nuotate e di amore.

Cultura
Mieko Kawakami, una scrittrice giapponese contro la letteratura giapponese

Nei suoi libri si oppone a quell'idea di letteratura giapponese “stramba e misteriosa” che tanto successo ha riscosso negli anni. Di questo e di povertà, di stranezze, di suo marito e di litigi con Murakami Haruki abbiamo parlato con lei, durante il Festivaletteratura di Mantova.
di Arianna Giorgia Bonazzi
