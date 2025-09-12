Questo fine settimana Rivista Studio sarà al Mag To Mag per parlare di cultura pop

Il 13 e il 14 settembre a Milano torna Mag to Mag, il festival di Frab’s dedicato all’editoria indipendente. Quest’anno ci saremo anche noi di Rivista Studio, in particolare l’editor in chief Valentina Ardia e il direttore esecutivo Cristiano de Majo. L’appuntamento è per domenica 14 settembre, alle ore 12, per un chiacchierata in cui parleremo di cultura pop e un po’ anche di noi, di come facciamo quello facciamo. Se siete dalle parti di BASE Milano, veniteci a trovare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mag to Mag by Frab’s (@mag__to__mag)