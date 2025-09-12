Questo fine settimana Rivista Studio sarà al Mag To Mag per parlare di cultura pop

All'82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha presentato il suo nuovo film, L’isola di Andrea. Lo abbiamo incontrato e con lui abbiamo parlato di provini, di nuotate e di amore.
Il 13 e il 14 settembre a Milano torna Mag to Mag, il festival di Frab’s dedicato all’editoria indipendente. Quest’anno ci saremo anche noi di Rivista Studio, in particolare l’editor in chief Valentina Ardia e il direttore esecutivo Cristiano de Majo. L’appuntamento è per domenica 14 settembre, alle ore 12, per un chiacchierata in cui parleremo di cultura pop e un po’ anche di noi, di come facciamo quello facciamo. Se siete dalle parti di BASE Milano, veniteci a trovare.
Nei suoi libri si oppone a quell'idea di letteratura giapponese “stramba e misteriosa” che tanto successo ha riscosso negli anni. Di questo e di povertà, di stranezze, di suo marito e di litigi con Murakami Haruki abbiamo parlato con lei, durante il Festivaletteratura di Mantova.
Il nuovo film della regista di Past Lives era atteso come il rinascimento della romcom. Vedendolo, invece, si capisce che le romcom forse non torneranno mai perché non c'è più nessuno che sappia farle.