Qual è la tendenza delle copertine di libri del 2018?

L’ha notato Emily Temple su Literary Hub: se negli Usa il 2017 è stato l’anno dei libri rosa (il millennial pink ha contaminato tutti i campi, dalla moda al cinema, dalla musica alla letteratura) il 2018 è quello dei titoli scritti con lo stesso tipo di font: grande, squadrato, leggermente allungato in senso verticale, in stile sans-serif, minimale e senza grazie (i piccoli allungamenti ortogonali che si trovano alle estremità delle lettere e che caratterizzano caratteri tipografici come quello usato per scrivere le parole che state leggendo). Ma non solo: la caratteristica che accomuna le copertine dei libri in lingua inglese, nel 2018, è il modo in cui questo tipo di titolo si staglia su uno sfondo cromaticamente audace e sgargiante, il più delle volte geometrico, oppure selvaggio e poetico, ispirato al mondo della natura, a tema vegetazione o animali.

Un dato da sottolineare, secondo Emily Temple, è come gran parte di questi libri siano scritti da donne. «È bello notare come oggi il lavoro di autrici donne venga presentato così: troppo spesso negli anni passati i libri scritti da femmine erano condannati a ricevere il solito trattamento riservato alla “women’s fiction”: il viso di una donna, il corpo di una donna, due donne che camminano verso l’orizzonte tenendosi per mano, due donne di spalle, ecc.». Chissà se prima o poi questa tendenza arriverà anche in Italia.